Міка Ньютон і Брітні Спірс вимушено тікають з Голлівуду — фото

Міка Ньютон і Брітні Спірс тікають від пожежі в Голлівуді
Пожежа третій день лютує в Лос-Анджелесі. Кількість загиблих збільшилась до 10, а елітний район Пасіфік-Палісейдс перетворюється на згарище. Зірки масово евакуйовуються. Серед них і співачки Брітні Спірс і Міка Ньютон.
Зірки розповіли деталі в Instagram.
Брітні Спірс схвильовано покинула Лос-Анджелес
Співачка Брітні Спірс довго не коментувала події в США. Нарешті "вийшла на зв'язок" і повідомила, що їй довелось покинути Лос-Анджелес. Вона опублікувала допис з ляльковими ногами і розповіла, куди поїхала.
"Сподіваюся, у вас усе гаразд! Мені довелося евакуюватися з дому, і я їду 4 години до готелю! Я публікую це чарівне взуття, щоб оживити настрій людей! Я молюся, щоб у вас все було добре, і я шлю вам мою любов", — написала Брітні.
Артистка евакуювалася зі свого дому в невеличкого містечка Гідден-Гіллз, яке розташоване на північний схід від Лос-Анджелеса.
Міка Ньютон вимушено покинула свій дім
Українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе у США, спочатку не збиралась евакуйовуватись. Вона писала, що з нею та її родиною усе добре, втім все змінилося.
"Вся наша родина просто зараз має евакуюватися. Це все, ніби у страшному сні, але наяву", — раптово написала зірка у соцмережі.
Також співачка показала, який зараз вигляд має її місто. Говорить, що від ситуації в неї розбивається серце.
Нагадаємо, дім світської левиці Періс Гілтон повністю згорів у пожежі. Також вогонь охопив маєток покійного актора Меттью Перрі.
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