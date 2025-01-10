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Міка Ньютон і Брітні Спірс тікають від пожежі в Голлівуді

10 січня 2025 15:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Міка Ньютон і Брітні Спірс вимушено тікають з Голлівуду — фото
Пожежа охопила Лос-Анджелес. Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Пожежа третій день лютує в Лос-Анджелесі. Кількість загиблих збільшилась до 10, а елітний район Пасіфік-Палісейдс перетворюється на згарище. Зірки масово евакуйовуються. Серед них і співачки Брітні Спірс і Міка Ньютон. 

Зірки розповіли деталі в Instagram. 

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Брітні Спірс схвильовано покинула Лос-Анджелес

Співачка Брітні Спірс довго не коментувала події в США. Нарешті "вийшла на зв'язок" і повідомила, що їй довелось покинути Лос-Анджелес. Вона опублікувала допис з ляльковими ногами і розповіла, куди поїхала.

"Сподіваюся, у вас усе гаразд! Мені довелося евакуюватися з дому, і я їду 4 години до готелю! Я публікую це чарівне взуття, щоб оживити настрій людей! Я молюся, щоб у вас все було добре, і я шлю вам мою любов", — написала Брітні.

Артистка евакуювалася зі свого дому в невеличкого містечка Гідден-Гіллз, яке розташоване на північний схід від Лос-Анджелеса.

Міка Ньютон вимушено покинула свій дім 

Українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе у США, спочатку не збиралась евакуйовуватись. Вона писала, що з нею та її родиною усе добре, втім все змінилося. 

"Вся наша родина просто зараз має евакуюватися. Це все, ніби у страшному сні, але наяву", — раптово написала зірка у соцмережі.

Міка Ньютон про пожежі у Лос-Анджелесі
Міка Ньютон покинула Лос-Анджелес. Фото: instagram.com/mikanewton

Також співачка показала, який зараз вигляд має її місто. Говорить, що від ситуації в неї розбивається серце. 

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес після пожежі. Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, дім світської левиці Періс Гілтон повністю згорів у пожежі. Також вогонь охопив маєток покійного актора Меттью Перрі. 

пожежа Брітні Спірс Голлівуд Міка Ньютон Лос-Анджелес

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15:51 У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

15:23 Сили оборони знищили склад боєприпасів у Ростовській області

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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