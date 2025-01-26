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Видели единицы — Розовый поделился архивным кадром с передовой

26 января 2025 13:20
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Виктор Розовый поделился архивным фото из Донецкой области
Ветеран войны и шоумен Виктор Розовый. Фото: Instagram/ligasmihu_official
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Ведущий "Лиги Смеха" и тяжелораненый военный Виктор Розовый поделился с поклонниками архивным кадром с передовой. Актер, несмотря на проблемы со здоровьем, не теряет чувство юмора.

Снимком знаменитость поделился в Instagram.

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На опубликованном фото Виктор позирует перед камерой в военном снаряжении, в бронежилете, с оружием и экшн-камерой.

Защитник отметил, что украинцы знают его о его работе на популярных телеканалах, однако не знают, как он защищал страну от оккупантов в Донецкой области.

"Многие видели мою работу на канале 1+1. Многие видели мою работу на канале ТЕТ. Но только единицы видели мою работу на канале Северский Донец - Донбасс", — подписал фотографию военный.

Видели единицы - Розовый поделился архивным кадром с передовой - фото 1
 Виктор Розовый на Донецком направлении. Фото: Instagram/ligasmihu_official

Напомним, 21 марта 2024 года Виктор Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. За его жизнь боролись медики. Сейчас защитник проходит длительную реабилитацию.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Розовый показал шрамы после тяжелого ранения. Также мы рассказывали, что телеведущий Максим Нелипа, который служит в ВСУ, опроверг новости о ранении на фронте.

Лига Смеха война в Украине ранение Виктор Розовый соцсети

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