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Бачили одиниці — Розовий поділився архівним кадром з передової

26 січня 2025 13:20
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Віктор Розовий поділився архівним фото з Донеччини
Ветеран війни та шоумен Віктор Розовий. Фото: Instagram/ligasmihu_official
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Ведучий "Ліги Сміху" та важкопоранений військовий Віктор Розовий поділився із шанувальниками архівним кадром з передової. Актор попри проблеми зі здоров'ям не втрачає гумору.

Світлиною знаменитість поділився в Instagram.

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Віктор Розовий поділився архівним фото, зробленим до його поранення

На опублікованому фото Віктор позує перед камерою у військовому спорядженні, в бронежилеті, зі зброєю та екшн-камерою.

Захисник зазначив, що українці знають його про його роботу на популярних телеканалах, проте не знають, як він боронив країну від окупантів на Донеччині.

"Багато хто бачив мою роботу на каналі 1+1. Багато хто бачив мою роботу на каналі ТЕТ. Але тільки одиниці бачили мою роботу на каналі Сіверський Донець - Донбас", — підписав світлину військовий.

Бачили одиниці — Розовий поділився архівним кадром з передової - фото 1
 Віктор Розовий на Донецькому напрямку. Фото: Instagram/ligasmihu_official

Нагадаємо, 21 березня 2024 року Віктор Розовий під час виконання бойового завдання отримав важке осколкове поранення голови. За його життя боролися медики. Нині захисник проходить тривалу реабілітацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Розовий показав шрами після важкого поранення. Також ми розповідали, що телеведучий Максим Неліпа, який служить в ЗСУ, спростував новини про поранення на фронті.

Ліга Сміху війна в Україні поранення Віктор Розовий соцмережі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:58 Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині — коментар 110-ї ОМБр

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