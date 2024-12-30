Любава Грешнова призналась, как пережила две клинические смерти

Украинская актриса Любава Грешнова. Фото: скриншот

Звезда сериалов "Дом для двоих", "Моя новая жизнь", "Страшная красавица" Любава Грешнова призналась, что пережила две клинические смерти. Ей было очень страшно чувствовать, как она умирает.

Подробно об инцидентах актриса рассказала в интервью Славе Демину.

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Любава Грешнова пережила две клинические смерти

Актриса Любава Грешнова пережила клиническую смерть еще в студенческие времена. Один из случаев был в общежитии, где звезду спасали ее соседки, а другой — в студенческой поликлинике.

"Было в общежитии, мне заливали средство в глаза, типа нашатыря. Девушки, с которыми я жила в комнате, они были взрослые, опытные, они поняли, что я могу не дождаться скорой. У меня была какая-то аллергия. Больше какого-нибудь препарата выпила, я вышла из комнаты и потеряла сознание. А в первый раз это было в поликлинике студенческой тоже на первом. У меня был отит, мне прописали сильный антибиотик. Врач мне ввел и просто клиническая смерть, когда все выключается. Он вколол мне адреналин", — вспомнила звезда сериалов.

Актриса Любава Грешнова Фото: скриншот

Однако ощущения каждый раз были разные. Во время первого инцидента звезда не понимала, что происходит и испытывала внутренний дискомфорт, ей даже было страшно от безысходности.

"Первый раз было очень страшно. Было как быстрая перемотка, очень громко. Это внутренний дискомфорт. Как будто ты стоишь в громкой комнате, где играет одновременно 500 треков быстро. А второй раз было настолько комфортно и приятно. Был какой-то звонок. Все такое светлое, мне так тепло, мне так кайфово, что когда мне залили препарат в глаза, я пришла в себя и сказала: "Зачем вы это сделали, мне было так классно". Это такие абсолютно полярные истории", — добавила Любава.

Напомним, бывший муж певицы-изменницы Анны Седаковой покончил с собой. Также недавно умерла первая жена писателя Сергея Жадана — основатель театра "Арабески" Светлана Олешко.