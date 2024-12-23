Молодий ексчоловік Анни Сєдокової запозичив в неї гроші перед смертю

Співачка Анна Сєдокова та баскетболіст Яніс Тімма. Фото: росЗМІ

Напередодні, в ніч проти 17 грудня, у Москві наклав на себе руки третій чоловік російської співачки українського походження Анни Сєдокової, латвійський баскетболіст Яніс Тімма. З ним колишня учасниця гурту "ВІА Гра" розлучилась 9 грудня. Виявилось, що незадовго до самогубства 32-річний спортсмен позичив в одіозної артистки гроші.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Ексчоловік Сєдокової позичив в неї гроші

Яніс Тімма довгий час не виплачував аліменти шестирічному синові Крістіану від першого шлюбу. Дружина Сана не особливо коментувала цю тему. Втім, відомо, що через проблеми з законодавством майно баскетболіста у Ризі було виставлене на аукціон.

Перед тим як остаточно розлучення було оформлене, Тімма взяв у Сєдокової в борг один мільйон рублів (406 тисяч грн), щоб розібратися із заборгованістю та виплатою аліментів.

В шлюбі Сєдокової та Тімми було чимало проблем. Фото: росЗМІ

Менеджмент співачки, яка після початку повномасштабної війни мовчить та продовжує будувати кар’єру у РФ, не прокоментував інформацію про борг Тімми. 42-річна уродженка Києва залишається в лікарні, куди вона потрапила після того, як дізналась про самогубство ексчоловіка в її день народження.

До цього він неодноразово погрожував накласти на себе руки, якщо Сєдокова не повернеться до нього. Вони почали зустрічатися у 2019 році. Весілля відгуляли у 2020-му. Спільних дітей в пари не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниця співачка Ані Лорак спровокувала чутки про свою вагітність. Також ми розповідали, що лідеру гурту "Пошлая Молли" заборонили в'їзд до ЄС на 10 років.