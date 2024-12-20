Перша дружина Сергія Жадана Світлана Олешко померла - подробиці

Світлана Олешко. Фото: facebook.com/tetyana.teren

Пішла з життя українська режисерка та засновниця театру "Арабески" Світлана Олешко. Тривалий час постановниця боролася із важкою хворобою.

Про смерть своєї першої дружини повідомив поет та музикант Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.

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Життя режисерки обірвалося 19 грудня після тривалої боротьби із важким захворюванням.

"Вчора пішла з життя Світлана Олешко — засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам'ять…", — повідомив про смерть колишньої дружини Жадан.

Під час повномасштабної війни режисерка переїхала до Польщі, де продовжила свою творчу діяльність. Як повідомив друг Світлани, заступник видання "Нова Польща" Женя Клімакін, в останню путь її проведуть у Варашаві.

"Прощання відбудеться в понеділок, 23 грудня, о 12:00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14 (kapliza zakładu pogrzebowego Pruszyńskich). Запрошуємо друзів, колег Світлани, українців Польщі, де вона так багато зробила за останні три роки", — повідомив він.

В Олешко залишився син Іван від шлюбу з Сергієм Жаданом. Наразі хлопець відкрив збір на поховання матері.

Нагадаємо, після шлюбу з Жаданом Світлана вийшла заміж за лідера гурту "Мертвий півень" Міська Барбари. Пара офіційно уклала шлюб у червні 2021 року, однак у жовтні музикант помер.

Світлана Олешко та Місько Барбара. Фото: Facebook Svitlana Oleshko

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