Жена Владимира Остапчука рассказала об интиме после рождения сына — фото

Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/poka.tya

Жена телеведущего Владимира Остапчука рассказала, как изменилась их жизнь с мужем после рождения сына. В частности, Екатерина заговорила об интимных отношениях с любимым.

В своем Instagram блогер ответила на откровенный вопрос подписчиков.

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Екатерина Остапчук рассказала об интимной жизни

В своем блоге 24-летняя жена шоумена пообщалась с поклонниками и дала ответ на разные вопросы.

Так, некоторые подписчики задали Екатерине откровенный вопрос о том, как парные роды и рождение малыша повлияли на их дела в постели.

"Нельзя же 6-8 недель. Прошло только 3 недели. И это мне нельзя, но ведь есть другие варианты, поэтому мужа никто не обделяет. Мы в целом уделяем друг другу достаточно внимания", — поделилась Екатерина.

Екатерина Остапчук рассказала об интиме с мужем. Фото: instagram.com/poka.tya

Как пояснила блогер, они еще до родов договорились с мужем о том, какой будет их личная жизнь после появления сына.

"Еще во время беременности договорились, что сначала мы муж и жена, а уже потом — родители. Ребенок не должен быть эпицентром жизни, я считаю. Это просто еще одна его часть. Я вчера даже с подругой встречалась. Мне важно не чувствовать себя загнанной в рамки", — написала Остапчук.

Ранее известная ведьма предсказывала Владимиру Остапчуку развод и четвертый брак.

Также жена телеведущего после рождения сына ошеломила фигурой в нижнем белье.