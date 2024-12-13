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Остапчук з дружиною розчулили першими фото з новонародженим сином

13 грудня 2024 10:40
Марія Покровська - Редактор
Володимир Остапчук з дружиною розчулили фотосесією з пологів — фото
Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Марія Покровська - Редактор

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина, які нещодавно стали батьками, вирішили закарбувати важливий момент. Зіркове подружжя влаштувало фотосесію просто під час пологів.

Першими світлинами із новонародженим малюком пара поділилася в Instagram

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На світлинах телеведучий та його дружина показалися у палаті під час підготовки до пологів, які були партнерськими. Володимир увесь час підтримував кохану, а на чорно-білих фото ніжно цілував її у живіт.

Катерина Остапчук у пологовому
Катерина Остапчук у пологовому. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук з дружиною
Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Найважливішу мить, перше знайомство із немовлям, пара також зафіксувала на фото. Хлопчика назвали Тимофій.

"Знайомтеся, Тім", — написала пара під фото.

Катерина Остапчук з новонародженим сином
Катерина Остапчук з новонародженим сином. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Новонароджений син Володимира Остапчука
Новонароджений син Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Катерина поділилася у публікації, що відчуває неймовірне щастя поруч із сином.

"Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки. Кожного разу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає. Мене навіть припинило дратувати в чоловікові те, що завжди дратувало. Ну типу те, що він голосно розмовляє, наприклад. Я наче стала найдобрішою людиною у світі: така, знаєте, блаженна", — з гумором розповіла дружина Остапчука.

Володимир Остапчук з дружиною та сином
Володимир Остапчук з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук з сином
Володимир Остапчук з сином. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук розповіла про свої пологи та зізналася, через яку вроджену особливість їй довелося робити кесарів розтин. Також молода матуся поділилася першими враженнями від материнства.

діти Володимир Остапчук українські зірки пологи Катерина Полтавська

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