Володимир Остапчук з дружиною розчулили фотосесією з пологів — фото

Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина, які нещодавно стали батьками, вирішили закарбувати важливий момент. Зіркове подружжя влаштувало фотосесію просто під час пологів.

Першими світлинами із новонародженим малюком пара поділилася в Instagram.

Читайте також:

Перша фотосесія Остапчука та його дружини з сином

На світлинах телеведучий та його дружина показалися у палаті під час підготовки до пологів, які були партнерськими. Володимир увесь час підтримував кохану, а на чорно-білих фото ніжно цілував її у живіт.

Катерина Остапчук у пологовому. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Найважливішу мить, перше знайомство із немовлям, пара також зафіксувала на фото. Хлопчика назвали Тимофій.

"Знайомтеся, Тім", — написала пара під фото.

Катерина Остапчук з новонародженим сином. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Новонароджений син Володимира Остапчука. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Катерина поділилася у публікації, що відчуває неймовірне щастя поруч із сином.

"Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки. Кожного разу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає. Мене навіть припинило дратувати в чоловікові те, що завжди дратувало. Ну типу те, що він голосно розмовляє, наприклад. Я наче стала найдобрішою людиною у світі: така, знаєте, блаженна", — з гумором розповіла дружина Остапчука.

Володимир Остапчук з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з сином. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук розповіла про свої пологи та зізналася, через яку вроджену особливість їй довелося робити кесарів розтин. Також молода матуся поділилася першими враженнями від материнства.