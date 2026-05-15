Как придать объем тонким волосам без похода в салон: звездные стилисты дали советы

Тонкие волосы часто выглядят уставшими. С утра вроде бы есть объем, а уже через час вся прическа теряет форму. И дело тут не всегда в уходе — иногда вся история держится на мелочах, которые легко не заметить.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Как создать объем на тонких волосах

Есть одна ошибка, которую совершают очень многие люди: пытаются спасти волосы максимально питательными средствами. Маски, кондиционеры, масла — кажется, что чем больше, тем лучше. Но с тонкими волосами это работает наоборот. Они быстро теряют легкость. Иногда лучшее решение — это немного облегчить свой уход и посмотреть, как волосы отреагируют.

Легкие сыворотки или уход с компонентами, образующими эффект уплотнения, могут изменить ощущения от волос. Они становятся более плотными.

Также несколько правильно размещенных прядей возле лица могут полностью изменить восприятие прически. Это тот самый прием, который часто используют стилисты перед съемками или выходами на красную дорожку — ничего сложного, но эффект заметен сразу.

Простые хитрости для мгновенного объема

Изменение пробора

Привычка носить его в одном месте годами плохо влияет на волосы. Стоит просто перенести его на другую сторону, и объем появляется сам по себе, без дополнительных усилий.

Правильная сушка

Многие сушат волосы "вниз", прижимая их к голове, а потом удивляются, почему нет объема. Если приподнимать корни во время сушки и направлять воздух немного вверх, волосы будто запоминают эту легкость.

Легкий начес

Старый способ тоже никуда не исчез. Просто теперь его делают аккуратнее, без агрессивного "пуха". Легкая работа щеткой у корней добавляет высоты, особенно в зоне макушки или вокруг лица. Тонкие волосы очень быстро "запоминают" форму.

Цвет

И, пожалуй, самое интересное цвет. Даже без стрижки или стайлинга он может изменить все. Легкие блики или игра более светлых прядей создают ощущение глубины. Волосы начинают выглядеть объемнее просто из-за того, как падает свет.

