3 простых приема в одежде, чтобы визуально выглядеть стройнее

Часто мы покупаем вещи, которые на манекене выглядят идеально, а в реальной жизни на фигуре сидят не очень. Например, превращают нас в колобков или визуально отнимают 10 сантиметров роста. Оказывается, дело может быть не в фигуре, а в коварных горизонтальных линиях.

Новини.LIVE со ссылкой на слова стилиста Яны Марковской разобрали по полочкам, где мы обычно ошибаемся и как это исправить.

Одежда, которая портит пропорции и образ

Коварная длина

Самый большой враг красивых ног — это юбка, заканчивающаяся ровно посередине колена. Казалось бы, классика, но из-за этого колени кажутся массивными. Как лучше: либо поднимайте подол на ладонь выше колена, либо опускайте значительно ниже.

С миди тоже не все так просто. Если юбка заканчивается на середине икры, готовьтесь к тому, что ноги будут казаться короче. Ткань должна перекрывать самую широкую точку икроножной мышцы и заканчиваться ближе к лодыжке. Это создает ту самую тонкую вертикаль, которая делает вас стройнее.

Многослойный образ

Многие не обращают внимания на то, как верхняя одежда сочетается с платьем. Когда из-под пальто виден кусок ткани другого цвета, создается лишняя горизонтальная полоса. Это выглядит несколько неопрятно. Лучший вариант — когда пальто полностью закрывает юбку или они имеют одинаковую длину.

Как носить джемперы

Мы привыкли носить свитера и футболки навыпуск, просто натянув их на бедра. Таким образом мы собственноручно опускаем линию талии вниз. Как результат, мы получаем короткие ноги и длинное, объемное туловище.

Чтобы вернуть пропорции на место, используйте простой трюк:

Заправляйте край футболки или джемпера за пояс (хотя бы спереди). Это мгновенно удлиняет линию ног. Ваш силуэт начинает работать по формуле "1/3 сверху — 2/3 снизу". Это база, которая добавляет роста даже в кроссовках без каблуков.

Также перед выходом проверьте:

Не заканчивается ли юбка на самой широкой части ноги? Не видно ли подол платья из-под плаща? Обозначена ли линия талии (хотя бы заправленным краем свитера)?

@gozhe_style Стой! Не покупай эту юбку, пока не посмотришь это видео! 🛑 Твоя длина может "убить" твой рост за секунду. 📏 ❌ Ошибки, которые делают ноги тяжелыми: 🔹 Длина "по колено" - режет ногу в самом широком месте. 🔹 Миди на середине икры - добавляет +5 кг визуально. 🔹 Юбка, торчащая из-под пальто - дробит фигуру. Как надо: 🔹 Мини - выше колена. 🔹 Миди - ниже самой широкой точки икры. 🔹 Верхняя одежда - длиннее юбки. 🤫 Секрет бесконечных ног: заправляй джемпер! Сделай пропорцию 1/3 (верх) к 2/3 (низ). Это работает лучше любых каблуков. 👠 А какая длина у вас в гардеробе?👇 #тренд #базовыйгардероб #тренды #советыстилиста #одеждукраина

Стиль — это не о количестве денег, а о понимании того, где заканчивается одна линия и начинается другая. Попробуйте изменить только эти мелочи, и вы увидите совсем другое отражение.

