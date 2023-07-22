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"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя — мизерная", — Кондратюк о своей пенсии

22 июля 2023 02:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя — мизерная", — Кондратюк о своей пенсии
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал размер своей пенсии. 61-летний продюсер похвастался, что она у него "достаточно приличная".

Об этом Кондратюк рассказал в интервью украинскому журналисту Славе Демину.

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Журналист поинтересовался у Кондратюка, какая у него пенсия, на что гость интервью заявил, что по сравнению с пенсией судей, она у него "мизерная".

"У меня не минимальная пенсия. У меня пенсия достаточно приличная, но если сравнивать с пенсиями судей, то моя пенсия — мизерная", — поделился Кондратюк.

Он рассказал, что получает "до 10 тысяч", а также добавил, что живет на сбережения.

"Немножко накопил средства, за это и живу. И в этом нет никакого секрета", — отметил Кондратюк.

Напомним, что известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался по отношению к певцу Олегу Виннику. Украинский ведущий высказал свое мнение по поводу того, что любимец женщин уехал за границу и не вернулся в Украину во время полномасштабной войны.

Также мы сообщали, что украинский продюсер Игорь Кондратюк обращается к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.

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