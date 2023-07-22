"Якщо порівнювати з пенсіями суддів, то моя — мізерна", — Кондратюк про свою пенсію

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. Фото: google.com

Відомий український ведучий Ігор Кондратюк прокоментував розмір своєї пенсії. 61-річний продюсер похвалився, що вона в нього "досить пристойна".

Про це Кондратюк розповів в інтерв'ю українському журналісту Славі Дьоміну.

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Журналіст поцікавився в Кондратюка, яку той має пенсію, на що гість інтерв'ю заявив, що в порівнянні з пенсією суддів, вона в нього "мізерна".

"У мене не мінімальна пенсія. У мене пенсія досить пристойна, але якщо порівнювати з пенсіями суддів, то моя пенсія — мізерна", — поділився Кондратюк.

Він розповів, що отримує "до 10 тисяч", а також додав, що живе на заощадження.



"Трошки накопичив кошти, за це і живу. І в цьому немає ніякого секрету", — зазначив Кондратюк.

Нагадаємо, що відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився стосовно співака Олега Винника. Український ведучий висловив свою думку стосовно того, що улюбленець жінок виїхав за кордон та не повернувся до України під час повномасштабної війни.

Також ми повідомляли, що український продюсер Ігор Кондратюк звертається до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.