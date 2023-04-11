Громкое расследование о звездном психологе Спартаке Субботе: в чем разоблачили блогера
Сеть всколыхнуло расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы. Более полугода против звезды Tik Tok собирали доказательства.
Они появились в материале издания "Свідомі".
Спартак Суббота — пожалуй самый известный психолог нашей страны. Украинский сегмент TikTok наполнен короткими видео с ними. Особенно его услуги и экспертиза стали пользоваться спросом после начала полномасштабной войны. Однако вместе с быстрым ростом его карьеры, так же быстро росло количество критики, особенно других психологов. Можно было бы предположить, что коллеги завидуют его успехам. В своем расследовании Илья Полуденный объясняет, почему вопрос совсем в другом.
"Семь месяцев очень подробной работы, чтобы разоблачить самого отвратительного человека, которого мне приходилось видеть. Все время работая над этим, мне постоянно хотелось произнести: мне жаль, мне жаль. У меня нет иллюзий на счет того, что ждет аудиторию Спартака Субботы. Я психотерапевт и прекрасно знаю, как это называется — информационная травма, это будет очень мощная потеря доверия к миру, и тем не менее эта боль неизбежна, потому что насилие надо называть насилием. Кто-ьл вообще будет отказываться верить во все это и будет отрицать. Защитные механизмы будут оберегать психику этих людей от травмы, и это понятно. Меня, скорее всего, ждет очень много ненависти, хейта, жестокости. С этим всем ок, пока меня это не пугает", — написал инициатор расследования.
Основные выводы расследования.
Все доказательства и факты резонансного расследования создатели опубликовали в набирающем обороты видео в соцсетях.
- Отличная работа. Как минимум для раскрытия мошенника, чтобы историю не хотели повторить другие. Как максимум для развития критического мышления украинцев
- Посмотрев пока только первое видео, я в шоке по количеству проработанных источников. Могу только поблагодарить за работу и вклад в просветление населения, люблю страшно
- Спасибо за видео расследование! Возможно, хоть после этого у части людей спадут розовые очки на этого "недопсихолога".
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