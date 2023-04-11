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Громкое расследование о звездном психологе Спартаке Субботе: в чем разоблачили блогера

11 апреля 2023 12:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Громкое расследование о звездном психологе Спартаке Субботе: в чем разоблачили блогера
Директор института доказательной психотерапии, блогер, психолог Спартак Суббота. Фото: wikipedia.org
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сеть всколыхнуло расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы. Более полугода против звезды Tik Tok собирали доказательства.

Они появились в материале издания "Свідомі".

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Спартак Суббота — пожалуй самый известный психолог нашей страны. Украинский сегмент TikTok наполнен короткими видео с ними. Особенно его услуги и экспертиза стали пользоваться спросом после начала полномасштабной войны. Однако вместе с быстрым ростом его карьеры, так же быстро росло количество критики, особенно других психологов. Можно было бы предположить, что коллеги завидуют его успехам. В своем расследовании Илья Полуденный объясняет, почему вопрос совсем в другом.

"Семь месяцев очень подробной работы, чтобы разоблачить самого отвратительного человека, которого мне приходилось видеть. Все время работая над этим, мне постоянно хотелось произнести: мне жаль, мне жаль. У меня нет иллюзий на счет того, что ждет аудиторию Спартака Субботы. Я психотерапевт и прекрасно знаю, как это называется — информационная травма, это будет очень мощная потеря доверия к миру, и тем не менее эта боль неизбежна, потому что насилие надо называть насилием. Кто-ьл вообще будет отказываться верить во все это и будет отрицать. Защитные механизмы будут оберегать психику этих людей от травмы, и это понятно. Меня, скорее всего, ждет очень много ненависти, хейта, жестокости. С этим всем ок, пока меня это не пугает", — написал инициатор расследования.

Основные выводы расследования.

Факт-чекинг расследования о Спартаке Субботе. Фото: Instagram/poludonnyi
Факт-чекинг расследования о Спартаке Субботе. Фото: Instagram/poludonnyi
Факт-чекинг расследования о Спартаке Субботе. Фото: Instagram/poludonnyi
Факт-чекинг расследования о Спартаке Субботе. Фото: Instagram/poludonnyi

Все доказательства и факты резонансного расследования создатели опубликовали в набирающем обороты видео в соцсетях.

  • Отличная работа. Как минимум для раскрытия мошенника, чтобы историю не хотели повторить другие. Как максимум для развития критического мышления украинцев
  • Посмотрев пока только первое видео, я в шоке по количеству проработанных источников. Могу только поблагодарить за работу и вклад в просветление населения, люблю страшно
  • Спасибо за видео расследование! Возможно, хоть после этого у части людей спадут розовые очки на этого "недопсихолога".

Напомним, ранее мы писали, что певица и блогер Анна Тринчер не заплатила за работу фотографу: в сети разгорелся скандал. Также мы рассказывали, что на режиссера, возвращающего голливудского актера Джонни Деппа на большие экраны, подали в суд.

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