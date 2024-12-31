Александр Терен не отвечал идеалам Юстины Багай — признание из "Холостяка"

Участница "Холостяка" Юстина Багай. Фото: instagram.com/_yussta

Участница "Холостяка" Юстина Багай рассказала, что не ожидала, что так надолго останется в проекте. Она призналась, что главный герой Александр Терен не соответствовал ее идеалам мужа.

Своими ощущениями девушка поделилась в интервью "РБК-Україна".

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Терен не отвечал идеалам Юстины Багай

В начале проекта Юстина оценила ситуацию и поняла, что долго там не продержится. По ее словам, проект начали снимать 15 июля, а в середине августа она должна была лететь с сестрой в Хорватию, чтобы праздновать там ее День рождения.

"Я поняла, что останусь дольше тогда, когда начала строиться эта наша история, общая с Сашей. Когда мы начали ходить на первые свидания, уже личные. Уже в Карпатах, когда мы провели вместе весь день, я уже поняла, что мы можем пробовать строить что-то большее", — рассказала девушка.

Александр и Юстина на шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Однако девушка действительно испытала позднее романтические чувства к Александру и даже в течение трех месяцев после завершения шоу — "все еще охкало".

"Хорошо, что он меня отпустил за неделю до знакомства с его родителями. Потому что я не знаю, насколько бы я уже тогда привязалась к нему. Поэтому я и благодарна за то, что я ушла. Нет обиды", — добавила участница.

Юстина Багай. Фото: instagram.com/_yussta

Юстина ушла на неделе знакомства с родителями девушек. Ее сестра сразу же предупредила, что у них ничего не получится. Папа с мамой девушки тоже не были удивлены дальнейшим развитием событий.

"Они говорили, что невозможно раскрыть человека за полчаса диалога, из которых 10 минут ты пьешь воду. Это дословно. И это о том, что под камерами ты один человек, а без камеры — другой", — поделилась она.

Семья Юстины Багай и Александр Терен. Фото: instagram.com/_yussta

В то же время Юстина призналась, что мечтает о несколько ином мужчине, чем Александр Терен.

"Саша, это скорее, о симпатии. Он не отвечал идеалам моего мужа, он другой. Саша не так идеален, как я себе его рисовала, но это прекрасно. Вопреки идеалам, которые есть в моей голове, Саша все равно мне очень понравился", — призналась она.

Напомним, ветеран Александр Терен признался, что его отпугивает в девушках. Также мы писали, кто победил на проекте "Холостяк".