Холостяк Олександр Терен озвучив ім'я переможниці шоу

Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

В п’ятницю, 27 грудня, завершився тринадцятий сезон романтичного телешоу "Холостяк". До фіналу дійшли волонтерка Інна Бєлєнь та тарологиня Анастасія Юзьвак. Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен обрав переможницю популярного телепроєкту.

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Холостяк Олександр Терен обрав переможницю шоу

Фінальний епізод був поділений на чотири основні складові: знайомство фіналісток з близькими Терена, зустріч з друзями Олександра, романтичні побачення та оголошення результатів.

Батьки, сестра та найкращий друг головного героя шоу "Холостяк-13", який врятував його на фронті під час поранення в серпні 2022 року, ретельно поспілкувались з Інною та Анастасією окремо. Мама Олександра запитала в дівчат, чи готові вони бути з людиною з інвалідністю. І волонтерка, і тарологиня ствердно на це відповіли.

Інна Бєлєнь та близькі Олександра Терена. Скриншот: Megogo

Друзі Терена, співак Дмитро Монатік (MONATIK), стендаперка Наталя Гаріпова та Іванна Гавлюк також поспілкувались з фіналістками шоу. Що цікаво, в один момент на локацію, де вже була Інна, прийшла Анастасія. Це зробило атмосферу напруженою, але не критичною.

"Видно по очах, що і Настя, й Інна закохані. Настя більш впевнена в собі, постійно торкається Олександра. І разом виглядають як пара. Інна більш стримана, але дивиться з таким теплом і надією. Дуже тепла і дуже людяна", — зазначила Наталя Гаріпова.

Більшу частину випуску було присвячено романтичним побаченням, які також були розділені на декілька частин. "Відчути місто, в якому я планую майбутнє зі своєю коханою. Та залишити сліди на тілах одне одного" — таким було фінальне побачення Олександра і Анастасії.

Спочатку Терен влаштував тарологині екскурсію Києвом. Тривалий час Юзьвак прожила в Лондоні (Велика Британія). Так головний герой хотів, аби Анастасія була більше залучена в ситуацію в Україні.

Потім вони влаштували артсеанс та малювали фарбами тіла одне одного. А після того, як прийняли душ спілкувалися про потенційне спільне майбутнє у ліжку.

Одна зі складових побачення Терена та Юзьвак. Фото: Instagram/holostyakstb

Побачення Інни та Олександро розпочалось в одному зі столичних ТРЦ. Вони літали разом в аеротрубі, захоплювались спільними справами та здійснювали мрії одне одного. Потім була романтична вечеря на даху і також спілкування в ліжку. Бєлєнь та Терен завершили зустріч романтичним поцілунком.

Поцілунок Олександра Терена та Інни Бєлєнь. Скриншот: Megogo

Кульмінацією шоу стало оголошення рішення Олександра Терена. Як і писали в мережі, переможницею стала Інна Бєлєнь. З нею, за словами Терена, в нього більше спільного. Йдеться, зокрема, про громадську діяльність. Зазначимо, що Інна та Олександр — однолітки. Їм по 28 років.

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Белень.Скріншот: Megogo

Нагадаємо, раніше ми писали, що у дружбу Олександра Терена та Дмитра Монатіка повірили не всі фанати телешоу. Також ми розповідали, що актор Євген Олійник висловився про популярне реаліті-шоу "Холостяк".