Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Холостяк Терен розсекретив "червоні прапорці" в жінках arrow

Холостяк Терен розсекретив "червоні прапорці" в жінках

18 грудня 2024 22:15
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Холостяк Олександр Терен назвав головні "червоні лінії" в жінках
Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Головний герой шоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Терен продовжує відверто розповідати про те, яку обраницю шукає. Цього разу 28-річний громадський діяч назвав так звані "червоні лінії" в жінках.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

Читайте також:

"Червоні лінії" в жінках від Олександра Терена

На перше місце головний герой телешоу поставив російськомовність потенційної обраниці. За словами уродженця Рівненської області, він не підтримує цього не те що в стосунках, а й загалом. Також не буде будувати стосунки або крутити інтригу з жінкою, в якої неповага до всього українського.

"Брак підтримки. Я багато пробую нового в житті. Можливо, не всі ці речі потрібні, але відчувати підтримку коханої — справді важливо. Відсутність самостійності. Для мене важливо, щоб моя кохана мала свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати. Я залюбки допоможу в цьому", — зазначив герой шоу "Холостяк". 

Також в списку "червоних прапорців" Терена: недалекість, відсутність почуття гумору, невміння або небажання розуміти словник безбар’єрності.

А ось останній пункт, а саме небажання мати п’ятьох дітей, призвів до активного обговорення в коментарях. І це попри те, що герой шоу "Холостяк" поставив відповідні смайлики. 

  • Народження та виховання п'ятьох дітей несумісні з професійними амбіціями щодо самореалізації, фінансовою незалежністю та й почуття гумору може заклиніть десь між третім та четвертим декретом.
  • Якщо ви дивилися шоу, то він говорив про усиновлення також, і це не одразу. Я не побачила, що він вимагає народжувати йому тих п'ятьох дітей. 
  • Усиновлення це дуже добре, але сил та ресурсу на виховання треба не менше.
  • Якщо в майбутньому придумають, як чоловік може виносити дитину, то я хочу десять.

Відповідати на коментарі Терен традиційно не став. Зазначимо, що новий епізод шоу "Холостяк-13" вийде в етер вже цієї п’ятниці, 20 грудня.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця "Холостяка" похизувалася знайомством з Ілоном Маском. Також ми розповідали, що Олександр Терен вперше розповів про брата, який зник безвісти.

шоу Холостяк ветерани телебачення кохання Олександр "Терен" Будько

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

22:34 Як перевестись до ЗСУ з інших військових структур

22:33 Відмова від повістки — скільки років в'язниці отримав чоловік

22:31 Міноборони звільнило очільника Академії сухопутних військ

22:21 Подоляк заявив, що випадки "бусифікації" продовжуються

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

22:07 Переліз через паркан і втік з ТЦК — в Одесі судили ухилянта

21:57 У НАТО назвали, скільки систем ППО отримала Україна

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

21:39 Рада ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин

21:35 Дитина війни — кому надають статус у 2025 році

22:34 Як перевестись до ЗСУ з інших військових структур

22:33 Відмова від повістки — скільки років в'язниці отримав чоловік

22:31 Міноборони звільнило очільника Академії сухопутних військ

22:21 Подоляк заявив, що випадки "бусифікації" продовжуються

22:07 Переліз через паркан і втік з ТЦК — в Одесі судили ухилянта

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

21:57 У НАТО назвали, скільки систем ППО отримала Україна

21:39 Рада ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин

21:35 Дитина війни — кому надають статус у 2025 році

21:17 Рютте заявив, що НАТО вже координує допомогу Україні

21:13 Прикордонник втік з поста за кордон — що вирішив суд

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні