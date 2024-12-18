Холостяк Олександр Терен назвав головні "червоні лінії" в жінках

Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Головний герой шоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Терен продовжує відверто розповідати про те, яку обраницю шукає. Цього разу 28-річний громадський діяч назвав так звані "червоні лінії" в жінках.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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На перше місце головний герой телешоу поставив російськомовність потенційної обраниці. За словами уродженця Рівненської області, він не підтримує цього не те що в стосунках, а й загалом. Також не буде будувати стосунки або крутити інтригу з жінкою, в якої неповага до всього українського.

"Брак підтримки. Я багато пробую нового в житті. Можливо, не всі ці речі потрібні, але відчувати підтримку коханої — справді важливо. Відсутність самостійності. Для мене важливо, щоб моя кохана мала свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати. Я залюбки допоможу в цьому", — зазначив герой шоу "Холостяк".

Також в списку "червоних прапорців" Терена: недалекість, відсутність почуття гумору, невміння або небажання розуміти словник безбар’єрності.

А ось останній пункт, а саме небажання мати п’ятьох дітей, призвів до активного обговорення в коментарях. І це попри те, що герой шоу "Холостяк" поставив відповідні смайлики.

Народження та виховання п'ятьох дітей несумісні з професійними амбіціями щодо самореалізації, фінансовою незалежністю та й почуття гумору може заклиніть десь між третім та четвертим декретом.

Якщо ви дивилися шоу, то він говорив про усиновлення також, і це не одразу. Я не побачила, що він вимагає народжувати йому тих п'ятьох дітей.

Усиновлення це дуже добре, але сил та ресурсу на виховання треба не менше.

Якщо в майбутньому придумають, як чоловік може виносити дитину, то я хочу десять.

Відповідати на коментарі Терен традиційно не став. Зазначимо, що новий епізод шоу "Холостяк-13" вийде в етер вже цієї п’ятниці, 20 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця "Холостяка" похизувалася знайомством з Ілоном Маском. Також ми розповідали, що Олександр Терен вперше розповів про брата, який зник безвісти.