Бен Аффлек встретился с бойфрендом Дженнифер Гарнер

Бена Аффлека заметили в компании бойфренда бывшей жены Дженнифер Гарнер: что они делали
Найти общий язык с новыми возлюбленными своих бывших — задача, которая удается далеко не всем. Впрочем, это удалось 50-летнему голливудскому актеру Бену Аффлеку и новому бойфренду его экс-жены, актрисы Дженнифер Гарнер.
Об этом пишет таблоид Page Six.
-
РФ распространяет фейковый "документ" о причинах катастрофы с руководством МВД в Броварах
-
Intel сократит зарплаты работникам: гендиректор потеряет 25% оклада
-
В СБУ обнародовали подробности обысков у Коломойского
-
Полузащитник сборной Украины получил тяжелую травму: играть начнет нескоро
-
Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам
-
Департамент коммунальной собственности в Одессе окончательно возглавил Александр Ахмеров: что о нем известно
-
ДБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Насалику: что инкриминируют чиновнику
-
Победители государственных закупок не уплатили $400 млн налога, — БЭБ
-
"Сейчас опасно": Лапутина рассказала, когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие"
-
Стало известно, что поможет освободить Херсонщину от оккупантов
Подробности
Новый избранник Гарнер — американский бизнесмен Джон Миллер. С ним Аффлек встретился на парковке. На фото, которые сделали папарацци, Бен слишком счастлив видеть Джона.
Знаменитости поздоровались и обменялись несколькими словами. Оскароносный Бен Аффлек был одет в светлые брюки, белую кофту и черное укороченное пальто. Новый возлюбленный Дженнифер Гарнер выбрал клетчатую рубашку, серые джинсы и коричневые туфли.
На всех снимках бывший муж Дженнифер Гарнер улыбается на все 32. Что не могли не заметить поклонники в комментариях.
- Он выглядит более счастливым, чем рядом с Дженнифер Лопес
- Это самое счастливое выражение лица, которое я когда-либо видела у Бена.
- Настоящий мастер-класс, как быть отличным папой и идеальным одним из родителей. Это настоящий мастер-класс, браво
Личная жизнь Аффлека
В середине 1990-х годов у Бена был роман с актрисой Гвинет Пэлтроу. Однако после совместной работы в картине "Влюбленный Шекспир" в 1998 году их отношения стали ухудшаться.
В 2005 году он женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая в браке родила двух дочерей и сына. В 2015-м объявили о разводе, который был официально оформлен в ноябре 2018 года.
Аффлек был в отношениях с кубинской актрисой Аной де Армас, с которой познакомился на съемках триллера "Глубокие воды" осенью 2019 года. В январе 2021 года пара объявила о расставании.
С 2002 по 2003 годы Бен встречался и был помолвлен с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Весной 2021 года пара возобновила отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе (США).
Напомним, ранее мы писали, что американская певица Кэти Перри призналась в любви бывшей жене своего жениха Орландо Блума. Также мы рассказывали, что бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, женился на участнице конкурса "Мисс Вселенная".