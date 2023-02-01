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Бена Аффлека заметили в компании бойфренда бывшей жены Дженнифер Гарнер: что они делали

1 февраля 2023 12:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бен Аффлек встретился с бойфрендом Дженнифер Гарнер
Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер до развода
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Найти общий язык с новыми возлюбленными своих бывших — задача, которая удается далеко не всем. Впрочем, это удалось 50-летнему голливудскому актеру Бену Аффлеку и новому бойфренду его экс-жены, актрисы Дженнифер Гарнер.

Об этом пишет таблоид Page Six.

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Подробности

Новый избранник Гарнер — американский бизнесмен Джон Миллер. С ним Аффлек встретился на парковке. На фото, которые сделали папарацци, Бен слишком счастлив видеть Джона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Знаменитости поздоровались и обменялись несколькими словами. Оскароносный Бен Аффлек был одет в светлые брюки, белую кофту и черное укороченное пальто. Новый возлюбленный Дженнифер Гарнер выбрал клетчатую рубашку, серые джинсы и коричневые туфли.

На всех снимках бывший муж Дженнифер Гарнер улыбается на все 32. Что не могли не заметить поклонники в комментариях.

  • Он выглядит более счастливым, чем рядом с Дженнифер Лопес
  • Это самое счастливое выражение лица, которое я когда-либо видела у Бена.
  • Настоящий мастер-класс, как быть отличным папой и идеальным одним из родителей. Это настоящий мастер-класс, браво

Личная жизнь Аффлека

В середине 1990-х годов у Бена был роман с актрисой Гвинет Пэлтроу. Однако после совместной работы в картине "Влюбленный Шекспир" в 1998 году их отношения стали ухудшаться.

В 2005 году он женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая в браке родила двух дочерей и сына. В 2015-м объявили о разводе, который был официально оформлен в ноябре 2018 года.

Аффлек был в отношениях с кубинской актрисой Аной де Армас, с которой познакомился на съемках триллера "Глубокие воды" осенью 2019 года. В январе 2021 года пара объявила о расставании.

С 2002 по 2003 годы Бен встречался и был помолвлен с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Весной 2021 года пара возобновила отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе (США).

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Кэти Перри призналась в любви бывшей жене своего жениха Орландо Блума. Также мы рассказывали, что бывший муж Джей Ло, певец Марк Энтони, женился на участнице конкурса "Мисс Вселенная".

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