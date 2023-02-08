Первый в Украине кинофестиваль на ЛГБТ+ и квир тематику раскритиковал певец ANDRUX

Название будущего тематического кинофестиваля напомнило ANDRUX советское отношение к представителям сообщества

Недавно стало известно, что в Украине состоится первый в истории кинофестиваль на ЛГБТ+ и квир тематику. Он получил название "Солнечный зайчик" (Sunny Bunny). Впрочем, не всем артистам оно понравилось.

Свое возмущение в Instagram выразил украинский певец ANDRUX.

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Богдан Андрух — певец родом из Львова, который является защитником ЛГБТ+ сообщества. Уже много лет он живет в Сан-Франциско (США). Название будущего тематического кинофестиваля напомнило артисту советское отношение к представителям сообщества.

"Прежде всего, сам термин звучит очень не серьезно, как один из стереотипов о мужчинах из сообщества. Вроде бы не мужчина, а солнечный зайчик. Будто ЛГБТ — это часть сообщества, которая существует только в тени и никогда не может выйти на свет", — сказал Богдан.

По словам артиста, для среднестатистического человека восприятие нетрадиционной ориентации это уже нелегкий процесс, учитывая, что с детства советское влияние обучало людей гомофобии.

"Совковые СМИ использовали образы худощавых парней, загримированных под наркоманов и с женскими прически. Это может звучать шокирующе, но ЛГБТ — это не только солнечные зайчики, стразы и шампанское. Сейчас на фронте находятся многие ЛГБТ ребят, которые у меня ассоциируются с воином и героем. Чтобы показать другую историю сообщества, наши ребята отдают свое сердцебиение в тот момент, когда вы их называете слабаками", — подытожил ANDRUX.

Певец призвал избавиться от стереотипов, навязанных пропагандой советского союза, и перестроиться на современное и толерантное мышление.

Отметим, что "Солнечный зайчик" — одна из конкурсных программ и награда Киевского международного кинофестиваля "Молодость", которая вручается лучшим фильмам, затрагивающим проблемы сексуальных меньшинств. Премия была основана в 2001 году директором фестиваля Андреем Халпахчи и тележурналистом Анатолием Еремой.

Напомним, ранее мы писали, что отец американской певицы Бейонсе поддержал дочь в скандале с ЛГБТ-сообществом. Также мы рассказывали, что "холостяк" Алекс Топольский признался, был ли у него секс с мужчинами и сыграл бы он гея в кино.