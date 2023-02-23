Мирный-21, триллер о медведе и испанский юмор — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Мирный-21"

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят три ленты разных жанров. Среди них военная драма "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева и американский триллер "Медведь под кайфом".

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"Мирный-21" (Украина)

Это история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Тогда спецслужбы россии и сепаратисты пытались склонить украинских бойцов предать Родину — тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

Один из главных героев фильма, актер Павел Ли, трагически погиб 6 марта 2022 года от выстрела российских оккупантов в городе Ирпень, где с началом полномасштабного вторжения работал в волонтерском штабе городского совета.

10 гривен с каждого проданного билета на фильм "Мирный-21" направят на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) со 120-мм минометами для 111 отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Комплекс состоит из шести минометов и трех пикапов, а также средств связи, питания, аэроразведки, оптики. Цель сбора — 10 млн 800 тысяч гривен.

Медведь под кайфом (США)

Американский триллер снят на основе реальных событий. В 1985 году Бюро расследований Джорджии обнаружило тело медведя. По результатам вскрытия определили, что он съел около 34 килограммов кокаина на сумму более двух миллионов долларов. Из этого медведя совершили чучело, которое поныне стоит в одном из торговых центров в штате Кентукки. Главные роли исполнили Кэри Расселл и Марго Мартиндейл.

Два шефа — многовато (Испания)

Микель — успешный шеф-повар популярного ресторана в Бильбао. Скоро ему предстоит получить очередную звезду Мишлен. Неожиданно в его жизни появляется Хуан, пропавший около 30 лет назад. Это отец Микеля. Когда-то он также был прославленным поваром, но внезапно исчез после выходки маленького Микеля, разрушившего карьеру отца. Хуан имеет ментальное заболевание. Он совсем не узнает сына, не осознает реальность и не помнит ничего с тех пор как исчез. Однако он хорошо разбирается в приготовлении самых вкусных в мире блюд.

Напомним, ранее мы писали, что в украинский прокат вышла новая часть приключений супергероя Человека-муравья, а также фильм ужасов "Демоническое проклятие Абизу".