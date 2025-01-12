Александра Шульгина поделилась горем - дети ее мужа остались без крыши над головой

Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина поделилась с поклонниками болезненной новостью. Масштабные пожары в Лос-Анджелесе разрушили дом, в котором живут старшие дети ее мужа.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Девушка поделилась кадром, на котором она лежит на кровати рядом со своими детьми. Александра очень рада, что ей удалось эвакуироваться из дома в Лос-Анджелесе и ее малыши теперь в безопасности.

Однако звезда "Холостяка" призналась, что дети ее мужа от другого брака из-за масштабных пожаров остались без крыши над головой.

"Мои малыши рядом. Муж помогает обрести жилье старшим детям. У них сгорел дом", — поделилась она.

Александра Шульгина о беде. Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра замужем за мужчиной, имя'я которого она не разглашает. Известно, что он родом из Латинской Америки и занимается недвижимостью в Калифорнии. Именно ради него Александра переехала из Майами в Лос-Анджелес. В июне 2022 года пара стала родителями дочери Анджелики, а в октябре 2023 года у них родилась вторая дочь.

Также мы писали, что финалистка "Холостяка" показала свидание с Тереном, которое вырезали из шоу. Также актриса Анджелина Джоли и ее сын Нокс приобрели все необходимое для пострадавших во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе.