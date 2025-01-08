Холостяк-13 — Анастасія Юзьвак показала побачення з Тереном, яке вирізали з ефіру

Анастасія Юзьвак. Фото: instagram.com/anastasiiaairy

Фіналістка 13-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак розсекретила небачене побачення з головним героєм, ветераном Олександром Тереном. Кадри із зустрічі не увійшли до ефіру проєкту.

Натомість дівчина опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму блогу тарологиня опублікувала кадри побачення, яке відбулося напередодні передостанньої церемонії троянд. Олександр вирішив наодинці поспілкуватися з Анастасією після зустрічі з її батьками, а також обговорити деякі моменти в їхніх стосунках.

На відео Олександр пильно дивився на Анастасію під час того, як стиліст поправляв їй сукню.

"Його погляд замість 1000 слів… До речі, на відео знятий момент перед нашим із Сашою спілкуванням на передостанній церемонії, яке не увійшло в епізод. Саша хотів поговорити про ті питання, які дівчата написали про мене, і, напевно, щоб ще раз просто побути зі мною поруч. Але про це історія замовчує", — написала Анастасія.

Потім холостяк та учасниця мали змогу наодинці поспілкуватися на теми, які їх хвилювали напередодні фіналу.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" показала, як екстрено евакуювалася з родиною з Лос-Анджелесу через масштабну пожежу.

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