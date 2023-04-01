Полякова "потроллила" Ани Лорак из-за ее заявлений о "политической травле" в Украине

Оля Полякова

Певица Ани Лорак, которая в течение года полномасштабного вторжения россии продолжает активно работать на территории государства-агрессора, недавно удивила заявлениями о том, почему она сбежала в рф. Украинская певица Оля Полякова "потролила" беглянку из-за ее "заявлений".

Ответное видео Оля Полякова опубликовала в своем Instagram.

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"Уже второй день подряд СМИ визжат от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине заказали, не давали работать, ставили условия политические силы, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик — я. Так, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной, собирать полные стадионы, этот трон хотела занимать я и быть королевой и номер один", — посмеялась Полякова.

Она также добавила, что она "заказала" не только Ани Лорак, но и "Светочку Лободу", которая тоже заявила, что были приплачены акции и заказные люди, имена которых она не может назвать, платили за срывы ее концертов.

"Да, платила я, еще и деньгами своего мужа, ведь, конечно, за все платит он", — саркастически подчеркнула певица.

Кроме того, она обратилась ко всем остальным артистам, которые тоже могут быть "заказаны".

"Хочу сказать всем артистам, старикам, молодым. Если вам кажется, что на вас поступил "заказ". Если вас "травят" в СМИ или соцсетях, вам мешают плохие комментарии, знайте, пожалуй, вы посягнули на мой трон и что это была Оля Полякова", — с насмешкой подчеркнула Полякова.

Напомним, ранее певица Ани Лорак, которая в течение года полномасштабного вторжения россии продолжает активно работать на территории государства-агрессора, удивила внезапным заявлениям в соцсетях, где объяснила свою позицию по поводу войны.

Кроме того, украинская певица Ани Лорак, которая во время полномасштабной войны работает на территории государства-агрессора, оказалась в списке артистов, чьи концерты отменяют в россии из-за "поддержки Украины". Концерты Ани Лорак и ряд российских исполнителей отменили в еще одном городе — Ростове-на-Дону.

Однако беглянка не покладая рук, готовится к своему полномасштабному возвращению на сцену страны-террориста. Она уже активно продвигает новые песни и выступает на некоторых премиях. И чтобы напомнить оккупантам о себе, привлекает все возможные рекламные методы.