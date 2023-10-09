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Пугачеву и Галкина якобы заметили в израильском аэропорту — шоумен опроверг

9 октября 2023 16:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Пугачеву и Галкина якобы заметили в израильском аэропорту — шоумен опроверг
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Российскую певицу Аллу Пугачеву и ее мужа комика Максима Галкина, последние полтора года проживающих с детьми в Израиле, якобы заметили в аэропорту Тель-Авива. Фото, сделанные исподтишка, опубликовали российские СМИ и написали, что супруги убегают от войны. Однако Галкин опроверг эти слухи.

Видео с обращением опубликовал в своем Instagram.

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7 октября террористическая группировка ХАМАС неожиданно напала на Израиль. Алла Пугачева и Максим Галкин с двумя детьми переехали в эту страну почти сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Семья проживает в Кейсарии, на севере страны. Но часто бывает и в элитном районе Тель-Авива, Питуах, что относительно недалеко от сектора Газа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Российский шоумен, достаточно активно ведущий Instagram, по сравнению с его женой, первые сутки вплоть до вечера не выходил на связь. Поклонники волновались за звезд, однако вечером Галкин опубликовал пост, в котором подтвердил, что они находятся в Израиле.

Уже на следующий день супруг якобы заметили в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Российские пропагандисты начали писать, что Пугачева и Галкин якобы убегают от войны и начали злорадствовать.

 

Однако фото, судя по всему, было сделано когда-то давно. Шоумен записал видеообращение на 8 минут и опроверг слухи об отъезде.

Мы уже много лет жители Европейского союза. У нас есть европейские паспорта. Мы могли жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных стран. Но мы избрали Израиль. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. А израильтяне не бегут из своей страны. Они остаются и поддерживают ее", - сказал Галкин на видео.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Он рассказал, что в их семье даже разговора не было о том, чтобы покидать страну после объявления военного положения. Несмотря на войну и обстрелы, они там чувствуют себя в безопасности, в отличие от России.

Поэтому, заметил Максим Галкин, уезжать никуда они не планируют, хотя такая возможность есть. А фото, распространяемое российскими СМИ, на самом деле не актуально.

Напомним, переехавший с Пугачевой в Израиль Галкин вышел на связь. Также мы сообщали, что украинская певица KOLA рассказала, что она находится в Израиле.

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