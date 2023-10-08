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Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок: реакція росіян

8 жовтня 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок: реакція росіян
Російський шоумен Максим Галкін з родиною в Ізраїлі. Фото: Instagram/maxgalkinru
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У суботу, 7 жовтня,  Ізраїль зазнав наймасованішого за останні 50 років нападу ХАМАСу, зокрема з території Сектору Газу. В країні почалась війна. В цей регіон переїхало чимало російських знаменитостей які не підтримали криваву політику Кремля стосовно України. Одними з них стали шоумен Максим Галкін та співачка Алла Пугачова. 

У своєму Instagram комік вийшов на зв’язок та прокоментував війну в Ізраїлі. 

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Зіркове подружжя з двома дітьми переїхали до країни майже одразу від початку повномасштабної війни в Україні. Згодом мін'юст РФ визнав Максима Галкіна так званим  "іноагентом". Родина проживає в Кейсарії, на півночі країни. Але часто буває й в елітному районі Тель-Авіва, Пітуах, що відносно недалеко від Сектору Газу.

"Сьогодні о 6:30 ми прокинулися від сирен. Тяжкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Молимося за тих, хто опинився в заручниках. Ізраїль переможе", — лаконічно написав Галкін, на якого в соцмережі підписані понад 9 млн фоловерів. 

Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Під цією публікацією Галкін закрив коментарі. Тому путіністи почали висміювати Максима в попередньому посту. Вони вважають коміка та його дружину зрадниками та кепкують з цього. 

  • Як добре, що скасували концерти в Казахстані, тепер ти можеш захищати Ізраїль дружелюбний Ізраїль
  • Максиме, ви записалися в добровольці захищати батьківщину? Або вже монатки зібрали та поїхали на нову батьківщину
  • Так, щось не видно криків стоп війні. А що таке? Що трапилося?
Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Пугачова та Галкін платять за навчання дітей в Ізраїлі. Також ми розповідали, що латвійська співачка Лайма Вайкуле прокоментувала інтимну орієнтацію Галкіна.

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