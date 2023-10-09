Пугачову і Галкіна нібито помітили в ізраїльському аеропорту — шоумен спростував

Максим Галкін і Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російську співачку Аллу Пугачову і її чоловіка коміка Максима Галкіна, які останні півтора роки мешкають з дітьми в Ізраїлі, нібито помітили в аеропорту Тель-Авіва. Фото, зроблені нишком, опублікували російські ЗМІ і написали, що подружжя втікає від війни. Проте Галкін спростував ці чутки.

Відео зі зверненням опублікував у своєму Instagram.

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7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС несподівано напало на Ізраїль. Алла Пугачова і Максим Галкін з двома дітьми переїхали до цієї країни майже одразу від початку повномасштабної війни в Україні. Родина проживає в Кейсарії, на півночі країни. Але часто буває і в елітному районі Тель-Авіва, Пітуах, що відносно недалеко від Сектору Гази.

Російський шоумен, який досить активно веде Instagram, порівняно з його дружиною, першу добу аж до вечора не виходив на зв'язок. Прихильники хвилювалися за зірок, проте ввечері Галкін опублікував пост, у якому підтвердив, що вони знаходяться в Ізраїлі.

Вже наступного дня подружжя нібито помітили у аеропорту Бен Гуріон, що у Тель Авіві. Російські пропагандисти почали писати, що Пугачова і Галкін нібито втікають від війни і почали зловтішатися.

Проте фото, судячи з усього, було зроблено колись давно. Шоумен записав відеозвернення на 8 хвилин і спростував чутки про відїзд.

"Ми вже багато років мешканці Європейського союзу. У нас є європейські паспорти. Ми могли жити в одній з 27 прекрасних цивілізованих країн. Але ми обрали Ізраїль. Тому що ми з Аллою відчуваємо себе тут своїми, не чужими. А ізраїльтяни не біжать зі своєї країни. Вони залишаються і підтримують її", — сказав Галкін у відео.

Він розповів, що у їх родині навіть розмови не було про те, щоб залишати країну після оголошення військового стану. Попри війну і обстріли вони там почувають себе у безпеці, навідміну від Росії.

Тому, зауважив Максим Галкін, їхати нікуди вони не планують, хоча така можливість є. А фото, яке поширюють російські ЗМІ, насправді неактуальне.

Нагадаємо, Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок. Також ми повідомляли, що українська співачка KOLA розповіла, що вона перебуває в Ізраїлі.