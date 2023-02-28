Что Руслана Лыжичко мечтает сделать по возвращении аннексированного Крыма под контроль Киева

Победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана Лыжичко

Победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана Лыжичко, посетила мероприятие по случаю крымского сопротивления российской оккупации. Артистка зачитала письмо крымско-татарского политзаключенного и призналась, что мечтает сделать по возвращении аннексированного полуострова под полный контроль Киева.

Об этом Лыжичко сообщила в своем Instagram.

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Певица вспомнила, что самый большой концерт в ее карьере состоялся именно в столице Автономной Республики Крым, городе Симферополь.

"Я мечтаю подняться на Карадаг и посмотреть на Черное море. Когда-то я именно здесь сняла свои первые музыкальные видео, здесь были сняты кадры "Знаю я", "Тік-так Колискова", "Ой, заграй ми, Музиченько", еще много работ. И еще многое будет снято, сделано, создано", — призналась певица.

Также Лыжичко прочла письмо Эмира Усеина Куку — крымско-татарского политзаключенного, известного политического активиста, осужденного на 12 лет. Он отказался от сотрудничества с оккупантами.

"Бороться за свободу — üriyet içün küreşmek! Эти слова я сказала на языке крымских татар", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, как шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина реагирует на "хлопки" в Крыму. Также мы рассказывали, что оккупанты пригнали в Крым срочников из Челябинска для строительства оборонительных укреплений.