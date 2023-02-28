Що Руслана Лижичко мріє зробити після повернення анексованого Криму під контроль Києва

Руслана Лижичко підтримала кримчан та зізналась, що мріє зробити після повернення півострова
Переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко, відвідала захід з нагоди кримського спротиву російській окупації. Артистка зачитала лист кримськотатарського політв'язня та зізналась, що мріє зробити після повернення анексованого півострова під повний контроль Києва.
Про це Лижичко повідомила у своєму Instagram.
-
Потрапив в пастку: одеські рятувальники врятували чотирилапого
-
У Китаї пропонують заморожувати яйцеклітини для самотніх жінок
-
Формула-1 співпрацюватиме з легендарним клубом АПЛ: деталі
-
Пропаганда на смерті: ексдружина П'єра Нарциса везе його голограму до окупованого Луганську
-
На хабарі спіймали командира одного із підрозділів батальйону ТрО
-
Місцями мокрий сніг: народна синоптикиня розповіла про погоду першого дня весни
-
Командувачі Повітряних сил США та України обговорили можливу передачу літаків F-16
-
Мобілізація 2023: як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби
-
Українські полярники показали пташенят субантарктичних пінгвінів
-
Призначено нового головного тренера збірної України: це не Ребров
Деталі
Співачка згадала, що найбільший концерт в її кар’єрі був саме в столиці Автономної Республіки Крим, місті Сімферополь.
"Я мрію піднятися на Карадаг і подивитись на Чорне море. Колись я саме тут зняла свої перші музичні відео, тут були зняті кадри "Знаю я", "Тік-так Колискова", "Ой, заграй ми, Музиченько", ще багато робіт. І ще багато буде знято, зроблено, створено", — зізналась співачка.
Також Лижичко прочитала лист Еміра Усеїна Куку — кримськотатарського політв’язня, відомого політичного активіста, який засуджений на 12 років. Він відмовився від співпраці з окупантами.
"Боротися за свободу — üriyet içün küreşmek"! Ці слова я сказала мовою кримських татар", — підсумувала співачка.
Нагадаємо, раніше ми писали, як шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна реагує на "бавовну" в Криму. Також ми розповідали, що окупанти пригнали в Крим строковиків із Челябінська для будівництва оборонних укріплень.