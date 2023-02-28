Що Руслана Лижичко мріє зробити після повернення анексованого Криму під контроль Києва

Переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко

Переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко, відвідала захід з нагоди кримського спротиву російській окупації. Артистка зачитала лист кримськотатарського політв'язня та зізналась, що мріє зробити після повернення анексованого півострова під повний контроль Києва.

Про це Лижичко повідомила у своєму Instagram.

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Співачка згадала, що найбільший концерт в її кар’єрі був саме в столиці Автономної Республіки Крим, місті Сімферополь.

"Я мрію піднятися на Карадаг і подивитись на Чорне море. Колись я саме тут зняла свої перші музичні відео, тут були зняті кадри "Знаю я", "Тік-так Колискова", "Ой, заграй ми, Музиченько", ще багато робіт. І ще багато буде знято, зроблено, створено", — зізналась співачка.

Також Лижичко прочитала лист Еміра Усеїна Куку — кримськотатарського політв’язня, відомого політичного активіста, який засуджений на 12 років. Він відмовився від співпраці з окупантами.

"Боротися за свободу — üriyet içün küreşmek"! Ці слова я сказала мовою кримських татар", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна реагує на "бавовну" в Криму. Також ми розповідали, що окупанти пригнали в Крим строковиків із Челябінська для будівництва оборонних укріплень.