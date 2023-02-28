Маша Єфросиніна зізналась, як реагує на "бавовну" в Криму

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна

Пішов вже десятий рік з того, як російські спецслужби почали незаконну операцію з анексії Криму. Чимало українців на півострові чекають на повернення Автономної Республіки під контроль Києва.

Зіркова кримчанка, шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна в інтерв'ю на YouTube каналі "Розмова" зізналась, як реагує на "бавовну" на півострові.

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Шоувумен родом з міста Керч. З квартири, в якій Єфросиніна провела дитинство, можна побачити незаконно побудований міст. За словами Маші, біль за Крим зможуть зрозуміти тільки корені кримчани.

"Коли я чую, що там бавовна, мені страшно і боляче. Я встигла пожити в Керчі, трохи в Сімферополі, достатньо в Севастополі. І це для мене рідна земля. А як ми всі знаємо протягом повномасштабного вторгнення, коли б’ють по твоїй рідній землі — це важко. Але те, що це війна, і те, що справедливість і законність повинні бути відновленні — це факт", — розповіла Маша.

Також, за словами Єфросиніної, дуже важно повернути Крим не тільки територіально, але й ментально. І це буде дуже складною та тривалою роботою з місцевим населенням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна стала головною інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції. Також ми розповідали, що Маша Єфросиніна зізналась, чому майбутній чоловік ігнорував її майже місяць.