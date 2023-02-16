СБУ в очередной раз провела обыск в Довженко-Центре — что изъяли

Государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко"

После недавнего финала конкурсе на должность гендиректора "Довженко-Центра", в котором победила Елена Гончарук, государственное предприятие в очередной раз посетили сотрудники СБУ.

Об этом сообщается на Facebook странице "Довженко-Центра".

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По словам сотрудников центра, повод обысков — открытое дело на Елену Гончарук.

"В ходе обыска, вопреки возражениям сотрудников "Довженко-Центра" и адвоката, были изъяты оригиналы всех приказов с 2021 по 2023 год, касающихся кадровых вопросов и договоров аренды. Эти документы по инструкции должны храниться на предприятии 75 лет", — говорится в сообщения.

Елена Гончарук исполняла обязанности генерального директора "Довженко-Центра" с 2021 года, поскольку Министерство культуры, в чьем подчинении находился институт, так и не подписало с ним контракт. 3 февраля стало известно, что против нее было открыто уголовное производство.

21 февраля состоится судебное заседание по делу об обжаловании приказа о реорганизации "Довженко-Центра". 21 февраля также является датой, до которой Госкино должно подписать контракт с Еленой Гончарук, дважды победительницей конкурса на должность генерального директора.

"Очевидно, что руководящий орган Госкино изо всех сил пытается найти причины и поводы не подписать контракт с Гончарук", — подытожили сотрудники "Довженко-Центра".

Напомним, ранее мы писали, что на предварительном заседании комиссии здание Госкино было заминировано, а против Гончарук открыли уголовное производство.