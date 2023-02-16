СБУ вкотре провела обшук в Довженко-Центрі — що вилучили

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка"

Після нещодавнього фіналу конкурсі на посаду гендиректора "Довженко-Центру", в якому перемогла Олена Гончарук, до державного підприємства вкотре завітали співробітники СБУ.

Про це повідомляється на Facebook сторінці "Довженко-Центру".

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За словами співробітників центру, привід обшуків — відкрита справа на Олену Гончарук.

"У ході обшуку, попри заперечення співробітників "Довженко-Центру" і адвоката, були вилучені оригінали всіх наказів з 2021 по 2023 рік, що стосуються кадрових питань та договорів оренди. Ці документи за інструкцією мають зберігатися на підприємстві 75 років", — йдеться в дописі.

Олена Гончарук виконувала обовʼязки генеральної директорки "Довженко-Центру" з 2021 року, оскільки Міністерство культури, у чиєму підпорядкуванні перебувала інституція, так і не підписало з нею контракт. 3 лютого стало відомо, що проти неї відкрили кримінальне провадження.

21 лютого відбудеться судове засідання у справі про оскарження наказу про реорганізацію "Довженко-Центру". 21 лютого також є датою, до якої Держкіно має підписати контракт з Оленою Гончарук, двічі переможницею конкурсу на посаду генерального директора.

"Очевидно, що керуючий орган Держкіно з усіх сил намагається знайти причини та приводи не підписати контракт із Гончарук", — підсумували співробітники "Довженко-Центру".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на попередньому засіданні комісії будівля Держкіно була замінована, а проти Гончарук відкрили кримінальне провадження.