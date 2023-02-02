Секреты красоты от знаменитостей в зимние морозы

Лауреатка премии "Оскар", американская актриса Гвинет Пэлтроу

Зимой кожа нуждается в особом внимании. Также в это время года не следует забывать и о мелких вещах, поднимающих настроение. Что влияет не только на эмоциональное состояние, но и здоровье в целом.

Новини.LIVE расскажет советы знаменитых красавиц, которые помогут легче пережить зиму.

Ева Мендес

Американская актриса всегда держит мерцающую бронзовую пудру-бронзатор и увлажняющий крем для прекрасного, легкого покрытия, которые выглядят вполне естественными. Это помогает замаскировать бледность, след усталости и неоднородный тон.

"Мерцающий бронзер — это идеальный способ выглядеть живой", — уверяет жена актера Райана Гослинга.

Если вы не хотите носить макияж, смешайте некоторую косметику с увлажняющим средством. Вы будете выглядеть красиво, но без макияжа.

Гвинет Пэлтроу

Лауреатка премии "Оскар" уверяет, что когда центральное отопление и ледяные элементы делают кожу сухой, важно одновременно ослабить мертвую кожу и стимулировать циркуляцию крови. И в этом помогут скрабы. Наносить их нужно на хорошо очищенную и даже слегка распаренную кожу.

Американская актриса рекомендует делать скраб круговыми движениями. Такой способ поможет не пропустить отдельные участки кожи.

Сара Джессика Паркер

Исполнительница главной роли франшизы "Секс в большом городе" уверена, что именно ароматы повышают настроение в прохладное время года. Ее парфюм Lovely, по словам Сары, напоминает неземную богиню, только что вышедшую из райского сада с редкими цветами и сочными фруктами.

Мандарин, бергамот, лаванда, яблоко и розовое дерево гармонично сочетаются с благородными оттенками чувств и орхидеи, создавая проницательную симфонию. Кедр и мускус формируют магический шлейф, полностью пленяющий сознание.

"Я люблю заходить в гардеробную и пахнуть затяжными духами. Поэтому я всегда распыляю одежду духами. И когда флакон заканчивается, я откручиваю верхнюю часть и заливаю остаток на футболку или платье", — подытожила Сара Джессика Паркер.

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