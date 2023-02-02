Секрети краси від знаменитостей у зимові морози

Лауреатка премії "Оскар", американська акторка Гвінет Пелтроу

Взимку шкіра потребує особливої уваги. Також цієї пори року не слід забувати й про дрібні речі, які підіймають настрій. Що впливає не тільки на емоційний стан, але й здоров’я в цілому.

Новини.LIVE розкаже поради знаменитих красунь, які допоможуть легше пережити зиму.

Єва Мендес

Американська акторка завжди тримає мерехтливу бронзової пудру-бронзатор та зволожувальний крем для чудового, легкого покриття, які виглядають цілком природними. Це допомагає замаскувати блідість, сліди втоми та неоднорідний тон.

"Мерехтливий бронзер — це ідеальний спосіб виглядати живою", — запевняє дружина актора Раяна Гослінга.

Якщо ж ви не хочете носити макіяж, змішайте деяку косметику зі зволожувальним засобом. Ви будете виглядати красиво, але без мейкапу.

Гвінет Пелтроу

Лауреатка премії "Оскар" запевняє, що коли центральне опалення та крижані елементи роблять шкіру сухою, важливо одночасно послабити мертву шкіру та стимулювати циркуляцію крові. І в цьому допоможуть скраби. Наносити їх потрібно на добре очищену і навіть злегка розпарену шкіру.

Американська акторка радить робити скраб круговими рухами. Такий спосіб допоможе не пропустити окремі ділянки шкіри.

Сара Джессіка Паркер

Виконавиця головної ролі франшизи "Секс і місто" впевнена, що саме аромати підвищують настрій в прохолодну пору року. Її парфум Lovely, за словами Сари, нагадує неземну богиню, яка щойно вийшла з райського саду із рідкісними квітами й соковитими фруктами.

Мандарин, бергамот, лаванда, яблуко й рожеве дерево гармонійно поєднуються з благородними відтінками пачулів й орхідеї, створюючи проникливу симфонію. Кедр і мускус формують магічний шлейф, який повністю полонить свідомість.

"Я люблю заходити до гардеробної і пахнути затяжними духами. Тому я завжди розпилюю одяг парфумом. І коли флакон закінчується, я відкручую верхню частину і заливаю залишок на футболку або сукню", — підсумувала Сара Джессіка Паркер.

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