Селин Дион отменила мировое турне из-за редкого заболевания

Певица Селин Дион. Фото: instagram.com/celinedion/

Певица Селин Дион продолжает битву с неврологическим расстройством. Болезнь помешала ее мировому турне.

Об этом в своем Instagram написала певица.

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"Я не сдаюсь"

55-летняя артистка в прошлом году отложила свое мировое турне из-за проблем со здоровьем. Звезде диагностировали синдром мышечной скованности. Артистка постоянно ощущает боли и спазмы. Недугом страдает один человек на миллион.

"Трудно разочаровывать снова. Я отчаянно работаю над тем, чтобы вернуть свою силу, но турне всегда сложная работа, даже если ты на 100% в форме. Не честно постоянно откладывать шоу. Хотя это разбивает мне сердце, я отменяю все пока не буду готова вернуться снова на сцену. Я не сдаюсь. Не могу дождаться увидеть вас", — говорится в официальном сообщении об отмене Courage World Tour Селин Дион.

Концерты должны были состояться во Франции, Бельгии, Дании, Польше и Великобритании.

О болезни певицы заговорили в декабре. Тогда Селин заверила, что делает все возможное, чтобы побороть недуг, в чем ей помогают лучшие врачи.

Тяжелое течение заболевания лишает человека способностью ходить. Медицина бессильна в лечении болезни, но может замедлить ее течение и минимизировать симптомы.

Напомним, в западных таблоидах распространяется информация об ухудшении состояния здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали афазию. 67-летний актер не только объявил о завершении карьеры. Голливудская звезда написала завещание.

Ранее жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.