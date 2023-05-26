Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Селін Діон скасувала світове турне через рідкісне захворювання arrow

Селін Діон скасувала світове турне через рідкісне захворювання

26 травня 2023 20:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Селін Діон скасувала світове турне через рідкісне захворювання
Співачка Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Селін Діон продовжує битву з неврологічним розладом. Хвороба стала на заваді її світовому турне.

Про це у своєму Instagram написала співачка.

Читайте також:

"Я не здаюся"

55-річна артистка минулого року відклала своє світове турне через проблеми зі здоров'ям. Зірці діагностували синдром м'язової скутості. Артистка постійно відчуває біль та спазми. На недугу хворіє одна людина з мільйона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Важко розчаровувати знову. Я відчайдушно працюю над тим, щоб повернути свою силу, але турне завжди складна робота, навіть якщо ти на 100% в формі. Не чесно постійно відкладати шоу. Хоча це розбиває мені серце, я відміняю все доки не буду готова повернутися знову на сцену. Я не здаюся. Не можу дочекатися побачити вас", — йдеться в офіційному повідомленні про скасування Courage World Tour Селін Діон

Концерти мали відбутися у Франції, Бельгії, Данії, Польщі та Великій Британії.

Про хворобу співачки заговорили у грудні. Тоді Селін запевнила, що робить все можливе, щоб побороти недугу, в чому їй допомагають найкращі лікарі.

Важкий перебіг захворювання позабавляє людину здатності ходити. Медицина безсильна у лікуванні хвороби, але може уповільнити її перебіг та мінімізувати симптоми.

Нагадаємо, у західних таблоїдах шириться інформація про погіршення стану здоров'я американського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували афазію. 67-річний актор не тільки оголосив про завершення кар'єри. Голлівудська зірка написав заповіт.

Раніше дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB