Селін Діон скасувала світове турне через рідкісне захворювання

Співачка Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion/

Співачка Селін Діон продовжує битву з неврологічним розладом. Хвороба стала на заваді її світовому турне.

Про це у своєму Instagram написала співачка.

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"Я не здаюся"

55-річна артистка минулого року відклала своє світове турне через проблеми зі здоров'ям. Зірці діагностували синдром м'язової скутості. Артистка постійно відчуває біль та спазми. На недугу хворіє одна людина з мільйона.

"Важко розчаровувати знову. Я відчайдушно працюю над тим, щоб повернути свою силу, але турне завжди складна робота, навіть якщо ти на 100% в формі. Не чесно постійно відкладати шоу. Хоча це розбиває мені серце, я відміняю все доки не буду готова повернутися знову на сцену. Я не здаюся. Не можу дочекатися побачити вас", — йдеться в офіційному повідомленні про скасування Courage World Tour Селін Діон

Концерти мали відбутися у Франції, Бельгії, Данії, Польщі та Великій Британії.

Про хворобу співачки заговорили у грудні. Тоді Селін запевнила, що робить все можливе, щоб побороти недугу, в чому їй допомагають найкращі лікарі.

Важкий перебіг захворювання позабавляє людину здатності ходити. Медицина безсильна у лікуванні хвороби, але може уповільнити її перебіг та мінімізувати симптоми.

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