Дружина Брюса Вілліса розповіла, як їхня донька піклується про хворого батька

Емма Геммінг та Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.

Відео, на якому розповіла про це, Емма запостила на своїй сторінці у Instagram.

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Минулого року стало відомо, що актор Брюс Вілліс хворий на деменцію, яка не піддається лікуванню. Актор з дружиною одразу розповіли дітям, що він має проблеми зі здоров'ям.

9-річна дочка актора, Евелін, у школі у вільний час читає інформацію про деменцію.

"Я маю розповісти вам цю історію, і зробити це без сліз, тому що, коли я почула це від Евелін, я розплакалася. Вона запитала у мене, чи знаю я, що люди з деменцією можуть страждати від сильного зневоднення. Я відповіла, що не знаю і запитала, звідки знає вона. Вона відповіла, що коли мала вільний час у школі, вона знайшла "цікаві факти про деменцію, — поділилася Емма, — я подякувала їй і пообіцяла, що дбатиму про те, щоб у батька завжди була пляшку з водою. Це найлюблячіше і найспівчутливіше, що можна зробити — проявити цікавість і дізнатися про хворобу свого тата".

Після того, як стало відомо про хворобу актора, його родина стала частіше збиратися разом, а його колишня дружина Демі Мур навіть переїхала до його будинку жити, щоб допомагати піклуватися про нього.

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула розповіла, як була жертвою хейту через свою вагу. Дівчина тривалий час страждала на харчовий розлад та булінг у соцмережі.

Раніше стало відомо, що акторка Демі Мур нещодавно стала бабусею. Зірка "Привида" у вільний час насолоджується відпочинком з новонародженою онукою.