Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сенцов впервые увидел трехмесячного сына: трогательные фото и видео arrow

Сенцов впервые увидел трехмесячного сына: трогательные фото и видео

3 марта 2023 20:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале декабря прошлого года 46-летний режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч, родила в США мальчика, которого звездная пара назвала Демьяном. И вот только сейчас звездный защитник Украины увидел сына вживую.

Об этом Сенцов и Вельч сообщили в своих соцсетях.

Читайте также:

Подробности

После рождения сына Вероника посетила посольство Украины в США, чтобы получить справку о приобретении Демьяном украинского гражданства. Жена Олега Сенцова показала подписчикам фото из путешествия на Родину и как маленький мальчик смотрит на краевиды.

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", — подписал фото долгожданной встречи Сенцов.

Вельч также опубликовала видео, на котором звездный защитник поднимается по лестнице и держит на руках маленького Демьяна.

Отметим, что от первой жены Аллы у Олега Сенцова есть двое детей: дочь Алина и сын Владислав. Также режиссер имеет дочь Эмму от фотографа Юлии Бабич.

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:36 Сальдо отреагировал истерикой на обнародование шокирующих фактов о пыточных в Херсоне

Новина з відео

22:04 "Единое сердце Украины": активисты запустили флешмоб в поддержку жителей оккупированных территорий

Новина з відео

21:41 "Ключевой вопрос — ответственность рф": Зеленский подвел итоги сегодняшних встреч во Львове

21:20 Украина должна предотвратить повторное появление олигархов, — ученые

Новина з фото

21:18 Коллаборант Балицкий определился со "столицей" оккупированной Запорожской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13 Какие шансы найти работу украинцам в Польше: исследование

20:57 Новый скандал с закупками: СМИ рассказали о "золотых" армейских флягах для ВСУ

20:57 Угрозой для Украины после войны может стать сползание в автократию, — ученые

20:46 Диснейленд закрыл свои двери перед известной актрисой: что она натворила

20:37 "Месяц отдыха для одной ТЭЦ": в Укрпочте рассказали, сколько уже обменяли лампочек

Новина з відео

22:04 "Единое сердце Украины": активисты запустили флешмоб в поддержку жителей оккупированных территорий

Новина з відео

21:41 "Ключевой вопрос — ответственность рф": Зеленский подвел итоги сегодняшних встреч во Львове

Новина з відео

19:36 "Выбор парней — погибать": известный стендап комик, сбежавший из Украины, шокировал заявлением об ВСУ

Новина з відео

19:25 На Закарпатье перевозчик сдал своего клиента, который хотел незаконно пресечь границу

Новина з відео

18:46 "Вагнеровцы" распускают слухи, что рф скоро выведет войска из Украины: перехват ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:21 Зеленский провел переговоры с главами МИД Нидерландов и Эстонии

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

Новина з відео

17:31 Бетонные шелтеры и подземные укрытия: Шмыгаль рассказал, как Украина будет усиливать защиту энергообъектов

Новина з відео

16:50 Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

Новина з відео

16:45 Жизнь, как в сказке: трем знакам зодиака повезет уже в эти выходные

Новина з фото

19:49 Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

18:00"Пощечина россии": соловьев, захарова и скабеева не прекращают истерить из-за "украинской ДРГ" на Брянщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

11:15Готовили провокацию, но вместо фальшивой ДРГ зашла настоящая, — инсайдер из ФСБ о событиях в Брянской области

Новина з фото

06:45Агентство "Лунный свет" 40 лет спустя: как изменились легендарные актеры

06:23 Украинцы могут самостоятельно увеличить пенсию: какие есть действенные способы

Актуальное по теме

None 3 Март 22:36

Сальдо отреагировал истерикой на обнародование шокирующих фактов о пыточных в Херсоне

None 3 Март 22:26

"Единое сердце Украины": активисты запустили флешмоб в поддержку жителей оккупированных территорий

None 3 Март 22:24

"Ключевой вопрос — ответственность рф": Зеленский подвел итоги сегодняшних встреч во Львове

None 3 Март 21:31

Украина должна предотвратить повторное появление олигархов, — ученые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB