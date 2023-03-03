Сенцов впервые увидел трехмесячного сына: трогательные фото и видео

Режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов

В начале декабря прошлого года 46-летний режиссер, общественный активист и защитник нашей страны Олег Сенцов в четвертый раз стал отцом. Его жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч, родила в США мальчика, которого звездная пара назвала Демьяном. И вот только сейчас звездный защитник Украины увидел сына вживую.

Об этом Сенцов и Вельч сообщили в своих соцсетях.

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После рождения сына Вероника посетила посольство Украины в США, чтобы получить справку о приобретении Демьяном украинского гражданства. Жена Олега Сенцова показала подписчикам фото из путешествия на Родину и как маленький мальчик смотрит на краевиды.

"Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне", — подписал фото долгожданной встречи Сенцов.

Вельч также опубликовала видео, на котором звездный защитник поднимается по лестнице и держит на руках маленького Демьяна.

Отметим, что от первой жены Аллы у Олега Сенцова есть двое детей: дочь Алина и сын Владислав. Также режиссер имеет дочь Эмму от фотографа Юлии Бабич.

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов.