Сенцов вперше побачив тримісячного сина: зворушливі фото та відео
На початку грудня минулого року 46-річний режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов вчетверте став батьком. Його дружина, директорка з адвокації американської компанії Вероніка Вельч, народила у США хлопчика, якого зіркова пара назвала Дем’яном. І ось тільки зараз зірковий захисник України побачив сина наживо.
Про це Сенцов та Вельч повідомили у своїх соцмережах.
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Деталі
Після народження сина Вероніка завітала до посольства України в США, аби отримати довідку про набуття Дем’яном українського громадянства. Дружина Олега Сенцова показала підписникам фото з подорожі на Батьківщину та як маленький хлопчик дивиться на краєвиди.
"Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що тато існує не тільки у телефоні", — підписав фото довгоочікуваної зустрічі Сенцов.
Вельч також опублікувала відео, на якому зірковий захисник підіймається сходами та тримає на руках маленького Дем’яна.
Зазначимо, що від першої дружини Алли у Олега Сенцова є двоє дітей: донька Аліна та син Владислав. Також режисер має доньку Емму від фотографині Юлії Бабич.
Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів.