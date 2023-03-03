Сенцов вперше побачив тримісячного сина: зворушливі фото та відео

Режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов

На початку грудня минулого року 46-річний режисер, громадський активіст та захисник нашої країни Олег Сенцов вчетверте став батьком. Його дружина, директорка з адвокації американської компанії Вероніка Вельч, народила у США хлопчика, якого зіркова пара назвала Дем’яном. І ось тільки зараз зірковий захисник України побачив сина наживо.

Про це Сенцов та Вельч повідомили у своїх соцмережах.

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Після народження сина Вероніка завітала до посольства України в США, аби отримати довідку про набуття Дем’яном українського громадянства. Дружина Олега Сенцова показала підписникам фото з подорожі на Батьківщину та як маленький хлопчик дивиться на краєвиди.

"Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що тато існує не тільки у телефоні", — підписав фото довгоочікуваної зустрічі Сенцов.

Вельч також опублікувала відео, на якому зірковий захисник підіймається сходами та тримає на руках маленького Дем’яна.

Зазначимо, що від першої дружини Алли у Олега Сенцова є двоє дітей: донька Аліна та син Владислав. Також режисер має доньку Емму від фотографині Юлії Бабич.

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів.