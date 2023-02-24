Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ

Повномасштабна війна змінила життя українців, зокрема й знаменитостей. Замість гламурних червоних доріжок та афтепаті представники шоу-бізнесу займаються волонтерством. А деякі з них вступили до лав ЗСУ та сили територіальної оборони Збройних сил України та захищають нашу країну на фронті, а також у небезпечних регіонах країни.

Новини.LIVE розкаже про деяких з публічних зіркових воїнів. Але одразу зазначимо: кожен захисник та захисниця країни — наші найяскравіші зірки та герої.

Олег Сенцов

Український кінорежисер, а тепер боєць ЗСУ Олег Сенцов п’ять років у російській в’язниці уявляв, як у камуфляжі з автоматом їде на БТР по Криму, щоб звільнити півострів. Тоді для нього це було мрією. Зараз — реальність. 46-річний Сенцов каже, що до Криму залишилося не так далеко. Все літо зірковий захисник провів на напрямку Бахмут-Лисичанськ.

Олег Сенцов публікує у своїх соцмережах фото з передової та розповідає, що таке сучасна війна і чим він займається.

"Переважно ти займаєшся побутом, переховуєшся від ворожої артилерії та чекаєш. Чекаєш коли почнуть насипати, чи коли припинять, чи коли з’явиться ворог", — написав в одній з торішніх публікацій Олег.

Дмитро Дікусар

36-річний танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар рідко розповідає про свою військову службу. Колишня дружина зіркового бійця ЗСУ, співачка Ірина Білик, дзвонить його матері, аби дізнатися чи все у Дмитра гаразд. Також Дікусар рідко викладає фото з передової. А якщо і публікує, то отримує сотні коментарів зі словами підтримки.

Першу і поки що останню в цьому році публікацію Дмитро зробив наприкінці січня.

"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ", — написав зірковий воїн.

Олександр Ярмак

31-річний репер разом з побратимами сформували свій підрозділ аеророзвідки та роботи з вибухівкою. В одному з інтерв’ю Ярмак розповів, що вони мають певні успіхи на південному напрямку. У вересні боєць ЗСУ здійснював перевід до ССО (Сили спеціальних операцій), щоб перейти на новий рівень навичок та роботи.

Також з проєктом "Культурний десант", в якому об‘єднались переважно мобілізовані відомі музиканти та творчі особистості Ярмак їздить на передові позиції сходу та півдня, щоб підіймати бойовий дух нашим захисникам та захисницям.

Коля Сєрга

33-річний шоумен одним з перших у шоу-бізнесі взяв в руки зброю. Практично одразу ж ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" записався до лав ЗСУ. Разом з іншими зірковими військовими він також є учасником "Культурного десанту".

Сєрга часто публікує у соцмережах залаштунки буднів побратимів та буває в найгарячіших регіонах країни.

Андрій Федінчик

37-річний актор майже не публікує у соціальних мережах світлини з фронту. Андрій вступив до лав ТРО одразу після початку повномасштабного вторгення росії в Україну. Зараз він офіційно військовослужбовець. Про чоловіка інколи в інтерв’ю розповідає його дружина, акторка Наталка Денисенко.

"Коли мій чоловік став військовим, я усвідомила, що кожен день його життю, як і тисячам життів наших захисників, є загроза. Саме в цей момент і приходить це розуміння, що немає нічого важливішого за життя! Того, щоб твоя людина була жива і щаслива! Неважливо де, з ким. Головне - життя! Всі побутові дрібниці, недомовленості, особливості характеру стають неважливими. Ніколи за все своє життя я так багато не молилася і не просила нічого, крім життя для коханої людини", — написала Денисенко.

В травні Президент України Володимир Зеленський присвоїв Андрію Федінчику звання Заслуженого артиста України. Нагороду за зіркового захисника отримала Наталка Денисенко.

Андрій Хливнюк

На захист країни встав і 43-річний лідер гурту "Бумбокс". Андрій Хливнюк боронить співгромадян у складі спецбатальйонів. Співак рідко дає інтерв’ю. Проте тішить шанувальників фотографіями з фронту та небезпечних районів країни. Також Хливнюк виступає з благодійними концертами по Україні та закордоном.

Також, нашу країну боронять одеський шоумен Даніель Салем, учасник гурту "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський та десятки тисяч захисників та захисниць нашої України. Слава Героям!

Нагадаємо, раніше ми писали, що бійці ЗСУ отримали автономні розвідувальні центри Skykit. Також ми писали, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.