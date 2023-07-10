Сергей Бабкин поздравил украинцев с российским праздником – что об этом известно

Украинский певец Сергей Бабкин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский музыкант, певец и актер Сергей Бабкин поделился милой семейной фотографией. Популярный исполнитель показал своим поклонникам всю свою семью и поздравил всех с Днем семьи, нарвавшись на критику со стороны публики.

Соответствующую фотографию Сергей Бабкин разместил на своей странице в Instagram.

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Украинский артист поздравил каждую семью с Днем семьи, хотя, как известно, этот день в эту дату отмечают в России. Дело в том, что День семьи в Украине отмечает 15 мая, но Сергей Бабкин поздравил всех украинцев с ним.

"А еще сегодня День семьи. И я поздравляю каждую украинскую семью. Берегите своих родных, как можно чаще говорите как сильно вы их любите, всеми своими поступками дайте им понять, что они бесценны клад вашей жизни. Имейте мудрость разрешать конфликтные ситуации спокойно, без причинения боли и зла, с большим уважением друг к другу. Держитесь всегда вместе, чтобы не происходило вокруг, стойте горой за своих. Но пусть каждый ваш день будет полон любви. Ваша семья Бабкиных", — написал Сергей Бабкин.

Впрочем, подписчики отметили, что День семьи в эту дату отмечают не в Украине, а в России, а сам Сергей только популяризирует этот праздник. Потому они стали оставлять свои комментарии под семейной фотографией известного украинского исполнителя.

День семьи в Украине отмечается в мае, он начат ООН. Вы сейчас отмечаете русскую кальку. Чтобы что?

День семьи в р*ше. Почему вы популяризируете это? В Украине празднуют в мае

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

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