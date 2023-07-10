Сергій Бабкін привітав українців з російським святом – що про це відомо

Український співак Сергій Бабкін під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український музикант, співак та актор Сергій Бабкін поділився милою сімейною фотографією. Популярний виконавець показав своїм шанувальникам всю свою родину та привітав усіх з Днем сім’ї, нарвавшись на критику з боку публіки.

Відповідну фотографію Сергій Бабкін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Український артист привітав кожну родину з Днем сім’ї, хоча, як відомо, цей день в цю дату відзначають в Росії. Річ у тому, що День сім’ї в Україні відзначають 15 травня, але Сергій Бабкін привітав усіх українців із ним.

"А ще сьогодні День сім‘ї. І я вітаю кожну українську родину. Бережіть своїх рідних, якомога частіше говоріть як сильно ви їх любите, усіма своїми вчинками дайте їм зрозуміти, що вони безцінний скарб вашого життя. Майте мудрість вирішувати конфліктні ситуації спокійно, без завдавання болю та зла, з великою повагою одне до одного. Тримайтеся завжди разом, щоб не відбувалося навколо, стійте горою за своїх. Та нехай кожен ваш день буде сповнений любові. Ваша сім’я Бабкіних", — написав Сергій Бабкін.

Втім, підписники зазначили, що День сім’ї в цю дату відзначають не в Україні, а в Росії, а сам Сергій лише популяризує це свято. Тому вони стали залишати свої коментарі під сімейною фотографією відомого українського виконавця.

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Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скріншот з Instagram

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