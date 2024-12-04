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Шаманская шокировала, как экс-супруг влияет на их сына

4 декабря 2024 15:10
Мария Покровская - Редактор
Алина Шаманская шокировала, как Руслан Ханумак настраивает сына против нее
Алина Шаманская с сыном. Фото: instagram.com/shamankaa
Мария Покровская - Редактор

Журналистка и блогер Алина Шаманская ошеломила изменениями в поведении своего семилетнего сына после общения с отцом, актером Русланом Ханумаком. Звезда признается, что бывший муж настраивает ребенка против нее.

Об этом блогер рассказала в своем Instagram.

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Долгое время скандальный актер находился в США, однако, похоже, все же вернулся в Украину. Как рассказала Шаманская, она позволила, чтобы сын четыре дня побыл с отцом. После чего звездная мама вместе с мальчиком собиралась на отдых в Карпатах.

Однако, как рассказала Алина, после общения с папой ребенок неожиданно отказался уезжать в путешествие.

Блоггерша Алина Шаманская
Блоггерша Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Едва сдерживая слезы, блогер рассказала, что готовила сюрприз для сына в поезде — звездная мама украсила купе гирляндой, купила для мальчика праздничную пижаму и тапочки. Так что новость о том, что он не поедет, стала для нее настоящим шоком.

Алина Шаманская устроила сюрприз для сына
Алина Шаманская устроила сюрприз для сына. Фото: instagram.com/shamankaa

Более того, по словам блогера, она просто не узнала своего сына.

"Сына привезли, но своего сына я не увидела. Стеклянные глаза, пустота взгляда, безэмоциональность, заученные фразы и даже другой голос, другая координация тела. Мне очень сложно и страшно представить, что и как можно было сделать с моим самым нежным и веселым ребенком, чтобы он мне сказал: "Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду". Мое сердце на куски , — ошеломила Шаманская.

Шаманская рассказала об изменениях в поведении сына
Шаманская рассказала об изменениях в поведении сына. Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманская призналась, что происходящее только вершина айсберга, однако раскрывать все подробности она пока не хочет. Сейчас Алина очень обеспокоена тем, как бывший муж может влиять на их сына.

"Мне все равно на мое состояние и на мое сердце, и на то, что уже конечности от стресса немеют. Я до боли волнуюсь за состояние моего сына… Он не был дома всего четыре дня", — сказала журналистка.

Шаманская высказалась об общении сына с отцом
Шаманская высказалась об общении сына с отцом. Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, накануне Алина Шаманская в слезах пожаловалась на Руслана Ханумака.

Также журналистка намекнула, почему на самом деле уехала из США.

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