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Шаманська шокувала, як ексчоловік впливає на їхнього сина

4 грудня 2024 15:10
Марія Покровська - Редактор
Аліна Шаманська шокувала, як Руслан Ханумак налаштовує сина проти неї
Аліна Шаманська з сином. Фото: instagram.com/shamankaa
Марія Покровська - Редактор

Журналістка та блогерка Аліна Шаманська приголомшила змінами у поведінці свого семирічного сина після спілкування із батьком, актором Русланом Ханумаком. Зірка зізнається, що колишній чоловік налаштовує дитину проти неї.

Про це блогерка розповіла в своєму Instagram.

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Тривалий час скандальний актор перебував у США, однак схоже, все ж таки повернувся до України. Як розповіла Шаманська, вона дозволила, аби син чотири дні побув із батьком. Після чого зіркова мама разом із хлопчиком збиралася на відпочинок у Карпатах.

Однак, як розповіла Аліна, після спілкування із татом дитина несподівано відмовилася їхати у подорож.

Блогерка Аліна Шаманська
Блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa

Ледь стримуючи сльози, блогерка розповіла, що готувала сюрприз для сина у поїзді — зіркова мама прикрасила купе гірляндою, купила для хлопчика святкову піжаму та капці. Тож новина про те, що він не поїде, стала для неї справжнім шоком.

Аліна Шаманська влаштувала сюрприз для сина
Аліна Шаманська влаштувала сюрприз для сина. Фото: instagram.com/shamankaa

Ба більше, за словами блогерки, вона просто не впізнала свого сина.

"Сина привезли, але свого сина я не побачила. Скляні очі, порожнеча погляду, беземоційність, завчені фрази та навіть інший голос, інша координація тіла. Мені дуже складно і страшно уявити, що і як можна було зробити з моєю найніжнішою та найвеселішою дитиною, щоб вона мені сказала: "Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду". Моє серце на шматки", — приголомшила Шаманська.

Шаманська розповіла про зміни в поведінці сина
Шаманська розповіла про зміни в поведінці сина. Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська зізналася, що те, що відбувається лише вершина айсбергу, однак розкривати усі подробиці вона поки що не хоче. Наразі Аліна дуже переймається тим, як колишній чоловік може впливати на їхнього сина.

"Мені все одно на мій стан і на моє серце, і на те, що вже кінцівки від стресу німіють. Я до болю хвилююся за стан мого сина… Він не був вдома лише чотири дні", — сказала журналістка.

Шаманська висловилася про спілкування сина з батьком
Шаманська висловилася про спілкування сина з батьком. Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, напередодні Аліна Шаманська в сльозах поскаржилася на Руслана Ханумака.

Також журналістка натякнула, чому насправді виїхала зі США.

діти розлучення українські зірки Аліна Шаманська Руслан Ханумак

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