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Поклонница группы СКАЙ сделала предложение руки и сердца Собчуку: что ответил музыкант

3 апреля 2023 15:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук с поклонницей
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе группа СКАЙ отправилась во всеукраинский тур в поддержку нового альбома "Напролом". Музыканты во главе с Олегом Собчуком отыграют 35 концертов. Начало тура началось с фан-встречи, во время которой поклонники могли задать вопрос, взять автограф и сфотографироваться с участниками группы. Именно на этой встрече фронтмен СКАЙ получил неожиданное предложение.

Об этом сообщил менеджмент группы.

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Подробности

Сквозь толпу поклонников к Собчуку прорвалась девушка с огромным букетом роз. Поклонница назвалась Мариной и немного рассказала о своих "отношениях" с фронтменом СКАЙ. Как оказалось, он ей каждую ночь снится, поэтому девушка проехала 14 концертов, но никак не могла пообщаться с Олегом лицом к лицу.

Узнав о фан-встрече, Марина приехала в Житомир, чтобы пообщаться с Собчуком, подарить цветы, признаться в любви и сделать предложение руки и сердца. По словам поклонников группы, для Олега все это стало неожиданностью. Фанаты, затаив дыхание, ждали ответа — согласится он или нет. В ответ было молчание.

И это неудивительно. Олег почти 20 лет в браке с супругой Марией. Они воспитывают дочь Татьяну и сына Арсения.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Собчук назвал бегство украинских мужчин из страны подлостью. Также мы рассказывали, что переехавшего в США хореографа Влада Яму захейтили в соцсетях за вечеринку с русским названием.

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