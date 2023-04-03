Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шанувальниця гурту СКАЙ освідчилась Собчуку: що відповів музикант arrow

Шанувальниця гурту СКАЙ освідчилась Собчуку: що відповів музикант

3 квітня 2023 15:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук з шанувальницею
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня гурт СКАЙ вирушив у всеукраїнський тур на підтримку нового альбому "Напролом". Музиканти на чолі з Олегом Собчуком відіграють 35 концертів. Початок тура розпочався з фан-зустрічі, під час якої прихильники могли поставити питання, взяти автограф та сфотографуватися з учасниками гурту. Саме на цій зустрічі фронтмен СКАЙ отримав неочікувану пропозицію.

Про це повідомив менеджмент гурту.

Читайте також:

Подробиці 

Крізь натовп шанувальників до Собчука прорвалась дівчина з величезним букетом троянд. Прихильниця назвалася Мариною та трішки розповіла про свої "стосунки" з фронтменом СКАЙ. Як виявилось, він їй щоночі сниться, тому дівчина проїхала 14 концертів, але ніяк не могла поспілкуватися з Олегом віч-на-віч. 

Дізнавшись про фан-зустріч, Марина приїхала до Житомира, щоб поспілкуватися з Собчуком, подарувати квіти, зізнатися в коханні та освідчитися. За словами шанувальників гурту, для Олега все це стало неочікуваністю. Фанати, затамувавши подих, чекали на відповідь — погодиться він чи ні. У відповідь було мовчання. 

І це не дивно. Олег майже 20 років в шлюбі з дружиною Марією. Вони виховують доньку Тетяну та сина Арсенія. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Собчук назвав втечу українських чоловіків з країни підлістю. Також ми розповідали, що хореографа Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB