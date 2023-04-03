Шанувальниця гурту СКАЙ освідчилась Собчуку: що відповів музикант

Фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук з шанувальницею

Минулого тижня гурт СКАЙ вирушив у всеукраїнський тур на підтримку нового альбому "Напролом". Музиканти на чолі з Олегом Собчуком відіграють 35 концертів. Початок тура розпочався з фан-зустрічі, під час якої прихильники могли поставити питання, взяти автограф та сфотографуватися з учасниками гурту. Саме на цій зустрічі фронтмен СКАЙ отримав неочікувану пропозицію.

Про це повідомив менеджмент гурту.

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Подробиці

Крізь натовп шанувальників до Собчука прорвалась дівчина з величезним букетом троянд. Прихильниця назвалася Мариною та трішки розповіла про свої "стосунки" з фронтменом СКАЙ. Як виявилось, він їй щоночі сниться, тому дівчина проїхала 14 концертів, але ніяк не могла поспілкуватися з Олегом віч-на-віч.

Дізнавшись про фан-зустріч, Марина приїхала до Житомира, щоб поспілкуватися з Собчуком, подарувати квіти, зізнатися в коханні та освідчитися. За словами шанувальників гурту, для Олега все це стало неочікуваністю. Фанати, затамувавши подих, чекали на відповідь — погодиться він чи ні. У відповідь було мовчання.

І це не дивно. Олег майже 20 років в шлюбі з дружиною Марією. Вони виховують доньку Тетяну та сина Арсенія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Собчук назвав втечу українських чоловіків з країни підлістю. Також ми розповідали, що хореографа Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою.