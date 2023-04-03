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Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою

3 квітня 2023 10:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Хореограф, діджей Влад Яма
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В перші дні повномасштабної війни хореограф, беззмінний член журі телепроєкту "Танці з зірками", Влад Яма, разом з дружиною та сином виїхав з країни. Зараз він живе у США, активно показує шанувальникам своє життя біля океану. За це і не тільки його доволі часто критикують. 

Нову публікацію зіркового хореографа також захейтили в Instagram. 

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Подробиці 

Влад Яма разом із дружиною Лілією взяв участь у вечірці у Флориді, яку організував Максим Захарчук. Понад п’ять років тому той переїхав до США та влаштовує гучні заходи з російською музикою. Так він робить і зараз, про що свідчить, наприклад, афіша майбутньої вечірки. 

Влад Яма не вперше фотографується на гучних заходах у США. Не став виключенням і візит вечірки з російською назвою "Все Свои".

"Весела, але корисна вечірка. Дякую всім, хто долучився! Музика, спілкування і… гроші для України", — підписав фото Яма. 

Щоправда, скільки зібрали та куди направили гроші ані Яма, ані організатори не повідомили. У соцмережах Влада Яму захейтили за візит подібних вечірок. 

  • "Все свои" в расії, а у нас "Всі свої"
  • Вечірка організована під назвою Shine, всі афіші російською мовою, все взагалі російською, жодної інформації щодо допомоги Україні чи взагалі згадки України
  • Вже краще нічого не постити і не публікувати, аніж робити отак! Ніхто б і не дізнався куди ви там ходите і яке життя живите, це ваша справа. Проте не варто прикриватись допомогою Україні. 
  • Знаючи Максима і його любов до російської музики — беріть приклад з українських вечорниць

Сам Яма так і не відповів на коментарі підписників. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на перше квітня співачка Оля Полякова "потролила" Ані Лорак через її заяви про "політичне цькування" в Україні. Також ми розповідали, що співачка Віра Брежнєва (VERA) показала 22-річну доньку, яка живе у США, та згадала, чого хотіла перед пологами.

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