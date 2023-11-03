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Еще одна женщина обвиняет известного рокера в интимном домогательстве

3 ноября 2023 08:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Еще одна женщина обвиняет известного рокера в интимном домогательстве
Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже вторая женщина обвиняет лидера культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера в притязаниях, которые якобы имели место полвека назад. Бывшая модель Жанна Беллино, в молодости работавшая в фэшн-индустрии, подала на музыканта.

Об этом сообщает издание Rolling Stone.

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Обвинение в сторону Стивена Тайлера

Беллино заявила, что Тайлер напал на нее в 1975-м, когда ей было 17 лет. На то время музыканту было 27 лет. По словам женщины, он атаковал ее дважды в день. Жанна утверждает, что познакомилась с Тайлером после того, как ее подруга устроила встречу с рок-группой Aerosmith в отеле Warwick в Нью-Йорке. Это произошло после модного показа, в котором участвовала Беллино.

Во время прогулки Тайлер якобы вынудил Беллино зайти в телефонную будку. Там он удерживал ее силой, поцеловал и попытался снять с нее одежду.

"Тайлер мордовал и щупал истицу, он делал движения, притворяясь, будто занимается се*сом с ней. Другие же стояли рядом с телефонной будкой, смеясь, пока прохожие наблюдали, что происходит. Никто не вмешался", — отметили в иске юристы Беллино.

Стив Тайлер
Стив Тайлера в молодости. Фото: Google

Женщина добавила, что в момент инцидента на Тайлере были тонкие штаны, а нижнего белья не было. Позднее притязания продолжились в отеле, впрочем, Жанне удалось скрыться.

Как утверждает женщина, после инцидента с Тайлером она страдала от сильной душевной и телесной боли, серьезного и постоянного эмоционального расстройства, физических проявлений эмоционального расстройства, смущения, унижения, физических, личностных и психологических травм.

Из-за своего тяжелого психического состояния Беллино была госпитализирована и получала медикаментозное лечение. Его женщина продолжает получать и сейчас.

Напомним, ранее против Тайлера выступила другая женщина Джулия Миссли, ранее известная как Джулия Голкомб. Она обратилась в суд в Лос-Анджелесе и обвинила музыканта в насилии в 1970-х годах, когда Джулия была подростком 16 лет.

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