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Ще одна жінка звинувачує відомого рокера в інтимному домаганні

3 листопада 2023 08:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ще одна жінка звинувачує відомого рокера в інтимному домаганні
Фронтмен гурту Aerosmith Стівен Тайлер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже друга жінка звинувачує лідера культового американського хард-рок-гурту Aerosmith Стівена Тайлера у домаганнях, які нібито мали місце бути півсторіччя тому. Колишня модель Жанна Белліно, яка в молодості працювала у фешн-індустрії, подала на музиканта. 

Про це повідомляє видання  Rolling Stone.

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Белліно заявила, що Тайлер напав на неї 1975-го, коли їй було 17 років. На той час музикантові було 27 років. За словами жінки, він атакував її двічі за день. Жанна стверджує, що познайомилася з Тайлером після того, як її подруга влаштувала зустріч із рок-гуртом Aerosmith у готелі Warwick у Нью-Йорку. Це сталося після модного показу, у якому брала участь Белліно.

Під час прогулянки Тайлер нібито змусив Белліно зайти до телефонної будки. Там він утримував її силою, поцілував та спробував зняти з неї одяг.

"Тайлер мордував і мацав позивачку, він робив рухи, прикидаючись, ніби займається се*сом з нею. Інші ж стояли поряд з телефонною будкою, сміючись, поки перехожі спостерігали, що відбувається. Ніхто не втрутився", — зазначили в позові юристи Белліно.

Стів Тайлер
Стів Тайлер в молодості. Фото: Google

Жінка додала, що в момент інциденту на Тайлері буди тонкі штани, а спідньої білизни не було. Пізніше домагання продовжилися в готелі, втім Жанні вдалося втекти. 

Як стверджує жінка, після інциденту з Тайлером вона страждала від сильного душевного та тілесного болю, серйозного та постійного емоційного розладу, фізичних проявів емоційного розладу, збентеження, приниження, фізичних, особистісних та психологічних травм.

Через свій важкий психічний стан Белліно була госпіталізована і отримувала медикаментозне лікування. Його жінка продовжує отримувати й зараз.

Нагадаємо, раніше проти Тайлера виступила інша жінка — Джулія Міслі, раніше відома як Джулія Голкомб. Вона звернулася до суду в Лос-Анджелесі та звинуватила музиканта у насильстві, що сталося у 1970-х роках, коли Джулія була підлітком 16 років.

Також ми розповідали, що у Німеччині актор фільмів для дорослих зґвалтував біженку з України.

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