Злата Огневич призналась, что россияне предлагают ей сотрудничество во время войны

"Что у них в голове": Огневич призналась, что россияне предлагают ей сотрудничество во время войны
В ходе полномасштабной войны россияне предлагают сотрудничество нашим артистам. Некоторые, например, певец Миша Марвин, возвращаются в страну-террорист и зарабатывают кровавые рубли. Но большинство украинских знаменитостей в шоке от наглости россиян и их предложений.
О таких случаях в своих Instastories рассказала певица Злата Огневич.
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"Ко мне, к моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала российские товары! То есть люди, живущие в россии, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь, в Украине, буду рекламировать российские товары? Что у них в голове", — сообщила Злата.
Также Огневич предлагали заработать деньги на стриминговой платформе Spotify. К команде Златы обратился россиянин с предложением выпустить совместный трек и монетизировать его.
"То есть по нам лупашат ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, что там все очень грустно с пропагандой, с состоянием сознания и пониманием, но настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально", — подытожила Огневич.
Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич отреагировала на обвинения в плагиате песни американской исполнительницы Билли Айлиш.