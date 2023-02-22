Злата Огневич призналась, что россияне предлагают ей сотрудничество во время войны

Певица Злата Огневич

В ходе полномасштабной войны россияне предлагают сотрудничество нашим артистам. Некоторые, например, певец Миша Марвин, возвращаются в страну-террорист и зарабатывают кровавые рубли. Но большинство украинских знаменитостей в шоке от наглости россиян и их предложений.

О таких случаях в своих Instastories рассказала певица Злата Огневич.

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"Ко мне, к моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала российские товары! То есть люди, живущие в россии, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь, в Украине, буду рекламировать российские товары? Что у них в голове", — сообщила Злата.

Также Огневич предлагали заработать деньги на стриминговой платформе Spotify. К команде Златы обратился россиянин с предложением выпустить совместный трек и монетизировать его.

"То есть по нам лупашат ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, что там все очень грустно с пропагандой, с состоянием сознания и пониманием, но настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально", — подытожила Огневич.

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич отреагировала на обвинения в плагиате песни американской исполнительницы Билли Айлиш.