Злата Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни

Співачка Злата Огнєвіч

Під час повномасштабної війни росіяни пропонують співпрацю нашим артистам. Деякі, як, наприклад співак Міша Марвін, повертаються до країни-терориста та заробляють криваві рублі. Але більшість українських знаменитостей в шоку від нахабства росіян та їхніх пропозицій.

Про такі випадки у своїх Instastories розповіла співачка Злата Огнєвіч.

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"До мене, до моїх представників звернулися за рекламою, щоб я прорекламувала російські товари! Тобто люди, які живуть у росії, думають, що це абсолютно нормально, якщо я тут, в Україні, буду рекламувати російські товари? Що у них в голові", — повідомила Злата.

Також Огнєвіч пропонували заробити гроші на стрімінговій платформі Spotify. До команди Злати звернувся росіянин з пропозицією випустити спільний трек та монетизувати його.

"Тобто по нас гатять ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними робити спільні творчі роботи. Я розумію, що там усе дуже сумно з пропагандою, зі станом свідомості і розумінням, але настільки бути цинічними та вважати, що це абсолютно нормально", — підсумувала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч відреагувала на звинувачення у плагіаті пісні американської виконавиці Біллі Айліш.