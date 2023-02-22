Злата Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни

"Що в них в голові": Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонують їй співпрацю під час війни
Під час повномасштабної війни росіяни пропонують співпрацю нашим артистам. Деякі, як, наприклад співак Міша Марвін, повертаються до країни-терориста та заробляють криваві рублі. Але більшість українських знаменитостей в шоку від нахабства росіян та їхніх пропозицій.
Про такі випадки у своїх Instastories розповіла співачка Злата Огнєвіч.
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"До мене, до моїх представників звернулися за рекламою, щоб я прорекламувала російські товари! Тобто люди, які живуть у росії, думають, що це абсолютно нормально, якщо я тут, в Україні, буду рекламувати російські товари? Що у них в голові", — повідомила Злата.
Також Огнєвіч пропонували заробити гроші на стрімінговій платформі Spotify. До команди Злати звернувся росіянин з пропозицією випустити спільний трек та монетизувати його.
"Тобто по нас гатять ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними робити спільні творчі роботи. Я розумію, що там усе дуже сумно з пропагандою, зі станом свідомості і розумінням, але настільки бути цинічними та вважати, що це абсолютно нормально", — підсумувала Огнєвіч.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч відреагувала на звинувачення у плагіаті пісні американської виконавиці Біллі Айліш.