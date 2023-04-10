Шеф-повар Клопотенко признался, чем кормят политиков и знаменитостей в Укрзализныце

Шеф-повар Евгений Клопотенко и его команда готовят для уважаемых гостей. Фото: коллаж Новини.LIVE

За год полномасштабной войны Украину посетили сотни политиков и знаменитостей со всего мира. Гражданские аэропорты не работают, поэтому зарубежным гостям приходится добираться в столицу на поезде Укрзализныци.

Звездный шеф-повар Евгений Клопотенко в интервью программе "Тихий вечер с Еленой Кравец" рассказал, чем кормят политиков и селебритис, сообщает телеканал "ДОМ".

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По соображениям безопасности, Клопотенко не сообщают, для кого именно следует готовить блюдо. Однако указывают специфические гастрономические предпочтения. Для уважаемых гостей обычно готовят его рестораны, но иногда и сам Евгений.

"Говорят только: "Сегодня едет очень близкая подруга Украины" или "Едет человек, который не ест свинину". Когда появляются фотографии, как утром на вокзал прибыл поезд и вышел, например, премьер-министр Саудовской Аравии, тогда только мы понимаем, кого кормили.У нас есть список, кого мы с августа кормили.Председатель Европейского парламента? Кормили. Ричард Брэнсон? Кормили. Орландо Блум недавно приезжал и был в моем ресторане. А меня не было на месте и я даже с ним не познакомился", — рассказал Клопотенко.

Евгений рассекретил, что именно входит в меню для таких уважаемых гостей в поездах Укрзализныци.

"Есть разработанное меню из десяти блюд. Накормили их борщом, творожниками, тушеными в квасе ребрами, десертом в виде яблока, запеченного с брынзой. Мы учили проводников подавать на специальных тарелках. А затем они записывают видео со словами, какая у нас необычная кухня. Знали бы еще, кто ее готовит", — подытожил звездный шеф-повар.

Фрагмент в видео — с 05:35

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко приготовил любимое блюдо Тараса Шевченко: рецепт борща с карасями. Также мы рассказывали, что Клопотенко поделился рецептом куриных голеней в панировании.